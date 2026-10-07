洋流外溢？藍民調：中間選民李四川領先12.3%、整體贏6.7%

新北市長藍綠廝殺，國民黨議會黨團今天公布9月底至10月初執行的民調，國民黨李四川領先民進黨蘇巧慧6.7%，和同機構近3個月歷次民調相比，領先趨勢穩定。外界關注「洋流」是否撼動新北中間板塊，黨團表示，從民調顯示，李四川在中間選民支持度、看好度仍居上風，隨著投票日逼近，對板橋等關鍵選區布局、防奧步是重中之重。

國民黨新北議會黨團書記長陳儀君、智庫總召黃心華、議員陳偉杰及呂家愷，今一同公布新北市長選舉民調，李四川以42.6%支持度領先蘇巧慧35.9%，雙方差距6.7%，有19.9%尚未做決定。陳儀君說，從今年6月至今民調趨勢觀察，李四川領先幅度維持在6.2至6.9%，選情無明顯變化、結構穩定。

黃心華說明，此一民調是委託TVBS民意調查中心執行，訪問時間9月29日至10月3日，涵蓋平假日，用意是要接觸更多族群。有效樣本為1210位20歲以上設籍新北市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為2.8%。黃強調，民調除了觀察單次支持度，更重要的是長期趨勢及不同選民結構的變化。

「北市洋流等因素，對新北選情沒發生明顯變化。」陳儀君說，從4波民調來看，李四川領先幅度維持6%以上，沒有因為雙北選戰升溫而逆轉。

藍營也緊盯區域戰況變化，從此一民調分析，傳統上被視為綠營票倉的三重、新莊地區，李四川支持度45.4%、蘇巧慧34.6%，領先10.8%。新北最大票倉板橋是兵家必爭之地，李四川從8月落後6.3%，縮小至目前落後2.4%，近乎五五波。被視為蘇巧慧本命區的土城樹林地區，以43.5%領先李四川35.0%，李四川在雙和領先15.7%、七星地區領先16.6%。但在傳統藍軍優勢區，例如新店，領先幅度卻縮小，陳儀君直言「要繼續催出支持者熱情，優勢區不能鬆懈」。

隨著藍綠支持者歸隊，中間選民的意向，成為選戰勝負關鍵。市議員陳偉杰說，此次民調有項值得觀察的訊號，是中間選民的差距明顯擴大。在無政黨認同選民中，李四川獲33.9%支持、蘇巧慧21.6%，李領先12.3%；相較8月時李四川24.4%、蘇巧慧18.6%，當時僅領先5.8%，能擴大中間選民的認同，推測與李四川近期推出多項政見、誠懇做事形象獲中間選民青睞。

「新北藍白合沒有懸念。」陳偉杰說，民眾黨支持者的投票選擇，有77.8%表態挺李四川，僅1.8%支持蘇巧慧；國民黨支持者有83.7%支持李四川，民進黨支持者90.6%支持蘇巧慧，呈現「藍綠基本盤各自歸隊、白營高度支持李四川」氛圍。

雙方支持者的堅定程度也影響投票動能，支持李四川選民中，65.1%表示「一定會投給他」，略高於蘇巧慧支持者的63.3%。陳偉杰說，民調領先不等於選票領先，距投票剩50多天，如何強化支持者投票動能，也是決定勝負關鍵。

「看好度是一股民氣。」黃心華分析，選舉難免有西瓜效應，誰看好度高、氣勢好，有機會拉到一部分搖擺選民。此次民調李四川看好度維持領先，有38.0%看好李當選，27.5%看好蘇出線，差距10.5%。黃心華也說，參選人要持續以有感政見、治理能力爭取市民認同，選情變化多端，支持者別因民調領先而過於樂觀。

國民黨新北議會黨團今天公布新北市長最新民調結果，國民黨李四川支持度贏民進黨蘇巧慧6.7%，中間選民支持度、看好度也領先。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北議會黨團今天公布新北市長最新民調結果，國民黨李四川支持度贏民進黨蘇巧慧6.7%，中間選民支持度、看好度也領先。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北議會黨團今天公布新北市長最新民調結果，國民黨李四川支持度贏民進黨蘇巧慧6.7%，中間選民支持度、看好度也領先。記者王慧瑛／攝影