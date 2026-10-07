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選戰倒數 沈伯洋今上趙少康專訪 再被問王偉忠...蔣萬安說話了
年底選戰倒數52天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天將上趙少康節目專訪，台北市長蔣萬安今天再度被問及，是否也有收到邀約？何時接受王偉忠專訪？蔣萬安說，團隊一直都有跟節目單位保持聯絡，最近邀約實在非常多，團隊會依照相關時間、行程安排，持續地溝通。
另外，對於北市長電視辯論，媒體今天也問蔣，只挑TVBS辯論？其他媒體的辯論邀約會簽署參加？蔣萬安說，他了解，目前雙方都有共識，相關細節磋商，就交由幕僚團隊他們來持續地溝通。
蔣萬安說，每一次（辯論）都是像4年前，各媒體都會邀約，當然就是看各個候選人大家彼此之間有共識，就會朝這個方向來安排。
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