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最新民調李四川領先蘇巧慧6.7% 李競辦：持續以有感政見回應民意

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
選戰白熱化，李四川、蘇巧慧團隊近期在行程中出現的火藥味也增多。聯合報系資料照
選戰白熱化，李四川、蘇巧慧團隊近期在行程中出現的火藥味也增多。聯合報系資料照

今日最新公布的TVBS新北市長民調李四川獲得42.6%支持度，蘇巧慧獲得35.9%，李四川領先6.7%。李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，各項民調都會做為參考，李四川會持續前進第一線、傾聽29區市民朋友的心聲，並繼續以各項務實有感政見，回應民意的期待，在擔任市長後一一落實，接棒新北市長侯友宜持續推動新北向上發展。

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郭音蘭表示，李四川多次強調，新北市是一個多元共融的城市，需要海納百川、匯聚眾力，團結所有關心這座城市的人，他會全力接棒侯市長奠定的建設基礎，進一步擘劃新北未來城市發展藍圖。

郭音蘭表示，李四川至今已提出超過20項具體政見，包括「軌道建設123」交通政策、「都更5夠力」都更政策、「青春山海線2.0」觀光政策及「校校有公托」、「育嬰留停100%全薪」等育兒友善政策，獲得廣大民眾好評，未來將持續以專業與實務經驗為基礎，不分顏色、攜手齊心，全力為新北市拚出更好的未來。

李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，李四川會持續傾聽29區市民朋友的心聲，並繼續以各項務實有感政見，回應民意的期待。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，李四川會持續傾聽29區市民朋友的心聲，並繼續以各項務實有感政見，回應民意的期待。圖／李四川競辦提供

今日最新公布的TVBS新北市長民調，李四川獲得42.6%支持度，蘇巧慧獲得35.9%，李四川領先6.7%。聯合報系資料照
今日最新公布的TVBS新北市長民調，李四川獲得42.6%支持度，蘇巧慧獲得35.9%，李四川領先6.7%。聯合報系資料照

李四川 蘇巧慧 民調 2026九合一選舉

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