快訊

東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

不只跟監賴總統兒子！FBI曝張婉瑩疑查一名台灣反共官員住址

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安視察昆明毒品防治中心 沈伯洋表達肯定「第一線非常痛苦」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今上午視察昆明毒品防治中心，了解聯合醫院防治成效及美沙冬療法的相關流程，遭外界解讀是劍指沈伯洋，沈今上午到吳興商圈掃街肯定蔣到第一線盼安撫相關人員情緒，「一場選舉被抹黑，甚至可能制度調整，影響社安」。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安今上午視察昆明毒品防治中心，了解聯合醫院防治成效及美沙冬療法的相關流程，遭外界解讀是劍指沈伯洋，沈今上午到吳興商圈掃街肯定蔣到第一線盼安撫相關人員情緒，「一場選舉被抹黑，甚至可能制度調整，影響社安」。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日毒品、大麻政策立場遭質疑。對手台北市長蔣萬安今上午視察昆明毒品防治中心，了解聯合醫院防治成效及美沙冬療法的相關流程，遭外界解讀是劍指沈。沈伯洋上午到吳興商圈掃街肯定蔣到第一線盼安撫相關人員情緒，「一場選舉被抹黑，甚至可能制度調整，影響社安」疑暗酸蔣萬安。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，這10、20年來公衛努力竟然被抹黑成這個樣子，第一線醫療對於這樣負面標籤其實是有點炸鍋，這幾天不斷地站出來非常辛苦，他肯定蔣萬安今天過去或許能安撫第一線情緒，畢竟這幾天因為一場選舉，不但被抹黑甚至可能還有制度調整，對第一線非常痛苦、慌張。

沈伯洋強調，他還是正面看待這件事，對手雖用負面選戰方式有非常多不實消息，但這是一個大型現場，反而可以把更多公衛相關政策介紹給大家，讓大家知道公衛的立場到底是什麼、怎麼去協助第一線的人員、防止毒品進入校園，這些都是滿重要的，多討論也沒有關係。

面對藍營指控「在社區中心提供毒品給吸毒者」沈伯洋說，12年前的文章原文他提出了ABC，結論是在講C、D方案，要改D方案才是解方，大家卻一直討論社區相關的C、B方案，「這才是這整件事情最好笑的地方」，他寫得非常清楚，台灣不適合做除罪化，但對於已經染上毒癮的要怎麼解決，當時他有講說國際上美沙冬實際做得比較成功，至於為什麼沒有詳細去介紹其他國家的社區中心，「社區中心有些做了很多的方案最後是失敗」。

而昨天謝和弦公開力挺沈伯洋，藍營議員凌濤更將沈伯洋及謝及大麻連結再一起，沈伯洋表示，支持誰是大家自由，但一些紅線不能夠跨越，比如說性羞辱、人生攻擊、造謠等，紅線以外，「至於他想要做什麼樣的連接，他開心就好」。

蔣萬安 沈伯洋 毒品 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

打臉沈伯洋「美沙冬社區藥局做」 蔣萬安視察聯醫酸別自圓其說而誤解

沈伯洋今稱不支持大麻合法化...蔣萬安先謝謝後酸：別玩文字遊戲

沈伯洋：不主張毒品除罪化

毒品立場惹議...蔣萬安提2疑點問沈伯洋：要說羅一鈞造謠？

相關新聞

洋流外溢？藍民調：中間選民李四川領先12.3%、整體贏6.7%

新北市長藍綠廝殺，國民黨議會黨團今天公布9月底至10月初執行的民調，國民黨李四川領先民進黨蘇巧慧6.7%，和同機構近3個月歷次民調相比，領先趨勢穩定。外界關注「洋流」是否撼動新北中間板塊，黨團表示，從民調顯示，李四川在中間選民支持度、看好度仍居上風，隨著投票日逼近，對板橋等關鍵選區布局、防奧步是重中之重。

曾說「比較吃廢死那一套」遭藍質疑立場 沈伯洋：死刑非地方權責

民進黨台北市參選人沈伯洋近日毒品政策立場遭藍營猛攻，藍委羅智強也翻出沈過去曾說過「我比較吃廢死這一套」質疑其廢死立場，沈直言，現在在選台北市長，死刑存廢不是地方政府權責，且如果真如羅所說，「為什麼我到現在都沒有提出廢死修法？」直言國民黨很奇怪，喜歡揣測別人立場。

選戰倒數 沈伯洋今上趙少康專訪 再被問王偉忠...蔣萬安說話了

年底選戰倒數52天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天將上趙少康節目專訪，台北市長蔣萬安今天再度被問及，是否也有收到邀約？何時接受王偉忠專訪？蔣萬安說，團隊一直都有跟節目單位保持聯絡，最近邀約實在非常多，團隊會依照相關時間、行程安排，持續地溝通。

最新民調李四川領先蘇巧慧6.7% 李競辦：持續以有感政見回應民意

今日最新公布的TVBS新北市長民調，李四川獲得42.6%支持度，蘇巧慧獲得35.9%，李四川領先6.7%。李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，各項民調都會做為參考，李四川會持續前進第一線、傾聽29區市民朋友的心聲，並繼續以各項務實有感政見，回應民意的期待，在擔任市長後一一落實，接棒新北市長侯友宜持續推動新北向上發展。

蔣萬安視察昆明毒品防治中心 沈伯洋表達肯定「第一線非常痛苦」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日毒品、大麻政策立場遭質疑。對手台北市長蔣萬安今上午視察昆明毒品防治中心，了解聯合醫院防治成效及美沙冬療法的相關流程，遭外界解讀是劍指沈。沈伯洋上午到吳興商圈掃街肯定蔣到第一線盼安撫相關人員情緒，「一場選舉被抹黑，甚至可能制度調整，影響社安」疑暗酸蔣萬安。

「我眼中的徐欣瑩」CF熱播 鄉親讚「職人精神」務實行動力

「公共服務不是高高在上的管制，而是用心體會每一個家庭最真實的需要。」國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日在官方臉書推出第三波「我眼中的徐欣瑩」CF，透過新竹在地鄉親視角，分享了與徐欣瑩互動的真實故事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。