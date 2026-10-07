蔣萬安視察昆明毒品防治中心 沈伯洋表達肯定「第一線非常痛苦」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日毒品、大麻政策立場遭質疑。對手台北市長蔣萬安今上午視察昆明毒品防治中心，了解聯合醫院防治成效及美沙冬療法的相關流程，遭外界解讀是劍指沈。沈伯洋上午到吳興商圈掃街肯定蔣到第一線盼安撫相關人員情緒，「一場選舉被抹黑，甚至可能制度調整，影響社安」疑暗酸蔣萬安。

沈伯洋表示，這10、20年來公衛努力竟然被抹黑成這個樣子，第一線醫療對於這樣負面標籤其實是有點炸鍋，這幾天不斷地站出來非常辛苦，他肯定蔣萬安今天過去或許能安撫第一線情緒，畢竟這幾天因為一場選舉，不但被抹黑甚至可能還有制度調整，對第一線非常痛苦、慌張。

沈伯洋強調，他還是正面看待這件事，對手雖用負面選戰方式有非常多不實消息，但這是一個大型現場，反而可以把更多公衛相關政策介紹給大家，讓大家知道公衛的立場到底是什麼、怎麼去協助第一線的人員、防止毒品進入校園，這些都是滿重要的，多討論也沒有關係。

面對藍營指控「在社區中心提供毒品給吸毒者」沈伯洋說，12年前的文章原文他提出了ABC，結論是在講C、D方案，要改D方案才是解方，大家卻一直討論社區相關的C、B方案，「這才是這整件事情最好笑的地方」，他寫得非常清楚，台灣不適合做除罪化，但對於已經染上毒癮的要怎麼解決，當時他有講說國際上美沙冬實際做得比較成功，至於為什麼沒有詳細去介紹其他國家的社區中心，「社區中心有些做了很多的方案最後是失敗」。

而昨天謝和弦公開力挺沈伯洋，藍營議員凌濤更將沈伯洋及謝及大麻連結再一起，沈伯洋表示，支持誰是大家自由，但一些紅線不能夠跨越，比如說性羞辱、人生攻擊、造謠等，紅線以外，「至於他想要做什麼樣的連接，他開心就好」。