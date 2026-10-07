「我眼中的徐欣瑩」CF熱播 鄉親讚「職人精神」務實行動力

「公共服務不是高高在上的管制，而是用心體會每一個家庭最真實的需要。」國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日在官方臉書推出第三波「我眼中的徐欣瑩」CF，透過新竹在地鄉親視角，分享了與徐欣瑩互動的真實故事。

影片中竹北市民李郁文回憶，過去徐欣瑩擔任立委期間，即便公務繁忙，依然保持親和力。「每天晚上我帶小狗散步時碰到她，她都很親切地聊天，完全沒有政治人物的架子。」

除了親民性格，徐欣瑩對校園安全的重視更令李郁文印象深刻。當時擁有近百年歷史的文山國小，校舍結構嚴重腐蝕、鋼筋外露，當時校長表示「大概6.5級以上地震，這個校舍絕對經不起。」徐欣瑩在得知情況後，第一時間指派服務處主任赴現場勘查，更在一個月內親自拜訪教育部長爭取緊急撥款，促成文山國小全新校舍的順利興建。

「徐欣瑩是原始催生新校舍的幕後功臣，這是親眼目睹、親眼見證的事實，但當時全新校舍落成時，官員們去剪綵、也提了很多人，徐欣瑩從來沒有被提及，我感覺很不捨。」李郁文感嘆道。

影片中竹北市音樂工作者范瑋庭則回憶，自家曾因颱風導致新埔農地土坡嚴重坍塌，第一時間向徐欣瑩求助。徐欣瑩隨即安排相關單位前往現場現勘，並迅速提出有效解決方案，順利化解土坡滑落危機。范瑋庭形容，徐欣瑩擁有一種「職人精神」——盡其所能、注重細節，並以最高效率達成目標。

徐欣瑩表示，公共服務不是高高在上的管制，而是用心地體會每一個家庭最真實的需要；政治人物名片上的頭銜和台上的掌聲，很快就成為了過眼雲煙，只有鄉親臉上感到安居樂業的笑容，才是真實的存在。徐欣瑩也說，她沒有副業，因為服務新竹縣，就是她一生最專注的事。