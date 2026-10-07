抗洋流找陳國君操盤選戰 蔣萬安：單純選戰節奏考量

年底選戰倒數52天，悠遊卡公司總經理陳國君請辭，轉擔任蔣萬安競選辦公室顧問。媒體今天問蔣，這次藍營議員、立委都有開毒品記者會砲轟對手沈伯洋，多箭齊發背後是否陳國君操盤？蔣萬安說，陳總經理轉接顧問，單純是選戰節奏考量，這跟所謂反毒記者會完全沒有關係。

媒體追問，找陳國君擔任顧問？是為空戰？蔣說，就整體選戰考量，跟著選戰的節奏，就會來做安排。

媒體也問蔣，根據民進黨內部輿情數據，蔣萬安負面聲量已經破六成，會不會擔心「洋流」效應不只台北市，新北的李四川選情也受到影響？蔣萬安說，相關數據都會來參考，同樣地，在各縣市的民眾也會認為，這個縣市民進黨的候選人，是不是也認同沈伯洋在社區提供吸毒者毒品這樣的主張？