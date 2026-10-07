沈伯洋今稱不支持大麻合法化...蔣萬安先謝謝後酸：別玩文字遊戲

民進黨北市長參選人沈伯洋昨天被翻出12年前曾在臉書貼文寫到「大麻背後真正的問題，其實是要用合法化來解決」，沈昨受訪則稱反毒是大家共識，重申台灣不會推毒品除罪化。台北市長蔣萬安被問是否改口？蔣今先謝謝沈不會支持毒品合法化，但也酸「毒品零容忍，不只是玩文字遊戲。」

媒體問蔣，是否覺得沈伯洋就毒品合法化跟大麻合法化議題有改口？蔣萬安說，大家可以看得很清楚，當時的文章是寫什麼，但又要偷換概念說是美沙冬療法。現在被大家戳破了，又要重新用另外一個謊言來圓。所以「當然沈可以改變立場，但是一開始就很誠實地面對，這才是正道。」

蔣萬安今天上午視察昆明毒品防治中心，了解聯合醫院防治成效及美沙冬療法的相關流程。對於沈伯洋稱不會推毒品除罪化，也不支持大麻合法化，蔣萬安說，很謝謝沈伯洋今天說不會支持毒品合法化，但是也希望沈可以很清楚地跟我們一樣，堅決反對毒品除罪化，對於毒品是零容忍的，而不只是玩文字遊戲。

蔣說，這個堅定的立場是非常清楚，而且沈是不是還主張要在社區中心來給吸毒者發放毒品？這是沈一直以來當時文章裡面很清楚表達的。所以沈到底要在哪一個社區提供吸毒者毒品？這一點沈必須要講清楚。那提供施打什麼樣的毒品？到現在沈還沒有清楚誠實地面對。

蔣萬安說，大家其實都可以看到2014年沈伯洋的整個文章文字非常清楚，連結也都有。所以這個部分沈還是必須要很清楚地來說明清楚，說明到底主張是在哪裡要提供什麼樣的毒品。現在沈要自圓其說說是在講美沙冬，那今天就很清楚來告訴大家，當時講的不是今天長期執行的美沙冬替代療法。