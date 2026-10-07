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曾說「比較吃廢死那一套」遭藍質疑立場 沈伯洋：死刑非地方權責
民進黨台北市參選人沈伯洋近日毒品政策立場遭藍營猛攻，藍委羅智強也翻出沈過去曾說過「我比較吃廢死這一套」質疑其廢死立場，沈直言，現在在選台北市長，死刑存廢不是地方政府權責，且如果真如羅所說，「為什麼我到現在都沒有提出廢死修法？」直言國民黨很奇怪，喜歡揣測別人立場。
沈伯洋表示，憲法法庭已畫出了基準，而且在做這件事情的人是法務部不是地方政府要權責，地方政府應該要做預防，怎麼去防治毒品、減害，他現在選的是台北市長要去讓大家覺得台北市是能安心居住環境，讓家庭、小孩、台北市民安心。
沈伯洋痛批國民黨很喜歡揣測人心，沈說，「如果真像他們講的話，為什麼我到現在都沒有提出要廢死的修法？」大家一直在猜測我在想什，去揣測別人立場、內心，這種選戰的方式也是滿奇特、滿好笑的。
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