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打破城鄉差距！台中藍營龍井大團結造勢 江啟臣喊：打造20分鐘生活圈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚出席市議員林孟令主辦的問政說明會，展現藍營團結大氣勢。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚出席市議員林孟令主辦的問政說明會，展現藍營團結大氣勢。圖／江啟臣競總提供

國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚出席市議員林孟令主辦的問政說明會，展現藍營海線大團結氣勢。江啟臣承諾，延續、加碼市長盧秀燕好政策，並拋「打破城鄉差距、打造20分鐘生活圈」政見，宣示全力打造海線成現代化旗艦城。

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昨晚的說明會在龍井區三德里聖德宮與田中里活動中心登場，匯聚立委顏寬恒、民政局長吳世瑋、龍井區農會理事長楊茂連、常務監事陳有昇，以及三德里長楊易明、忠和里長林重佑、田中里長兼龍井里長聯誼會會長張文慶等民代與地方社團幹部，展現藍營海線大團結氣勢。

「交通通了錢就通！」江啟臣表示，將優先推動生活圈四號道路，補齊大肚、龍井等地外環路網，並改善港區交通安全。應透過快速道路、公車與轉運串聯，讓市民在20分鐘內滿足生活所需，「省下時間給家人，這才是幸福！」

江啟臣說，港口與機場是台中接軌世界的門戶，支持優先投入教育、推動雙語學習，並串聯半導體、智慧製造及機器人產業；敬老愛心卡擴大至指定藥局、運動中心及農漁會消費；另研議有條件補助長者接種帶狀疱疹疫苗。

林孟令表示，中勇路沿線正推動道路、社福與運動設施，盼打造龍井生活核心；田中里也爭取三條計畫道路。他指出，團隊結合事業單位回饋資源，額外投入逾2億元改善龍井11所學校，並肯定江啟臣重視城鄉均衡，期待共同落實地方建設。

顏寬恒強調，重大建設拖得越久、成本越高，將在中央持續爭取經費，與市府合作推動生活圈四號道路、烏日匝道等交通建設，串聯海線與高鐵周邊發展；他也將與江啟臣共同爭取普發兩萬元，讓市民共享經濟成果。

國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚出席市議員林孟令主辦的問政說明會，展現藍營團結大氣勢。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚出席市議員林孟令主辦的問政說明會，展現藍營團結大氣勢。圖／江啟臣競總提供

國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚出席市議員林孟令主辦的問政說明會，吸引支持者參與。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚出席市議員林孟令主辦的問政說明會，吸引支持者參與。圖／江啟臣競總提供

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