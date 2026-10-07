沈伯洋曾說「比較吃廢死這套」 蔣萬安重申反廢死：被害人痛苦不能忘

年底選戰倒數52天，民進黨台北市長參選人沈伯洋被立委羅智強翻出，沈伯洋14年前曾提及死刑議題，沈提到「只是我比較吃廢死這一套。」台北市長蔣萬安今天再度堅定表態「我就是反對廢除死刑」，並喊話「被害者及其家人痛苦不能忘記。」

蔣萬安今天上午到聯合醫院昆明院區視察美沙冬相關反毒防治成效，對於沈伯洋被翻出過去曾說出「我比較吃廢死這一套」，不過沈今被問及此事時稱，這是中央非地方事務，並指自己立委任內並無推廢死修法。蔣被問到沈伯洋的是否「廢死」立場？

蔣萬安說，他認為很多人會去在乎加害者的人權，「但是我覺得，絕對不能忘記很多被害者他的痛苦。」尤其廢死這完全違背社會的公平正義，同樣的，「我一直以來堅定的立場，『很清楚，就是反對廢除死刑』」。

蔣萬安說，這幾年，大家看到非常多令人心痛的重大案件，看到寶貴生命被剝奪，造成許多的家庭無法撫平的傷痛。所以在討論加害者人權的時候，他始終認為，絕對不能忘記這些被害人的生命，這些家人的痛苦，以及社會對公平的重視。

蔣萬安也喊話沈伯洋，所以每個參選者在選舉過程，這都是一個非常殘酷的檢驗，所以包括他個人都徹底從內到外包括家人，也都沒有被放過地接受檢驗。所以同樣，每一個人過去的主張言行是否一致，這都必須要誠實來面對。