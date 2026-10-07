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沈伯洋曾說「比較吃廢死這套」 蔣萬安重申反廢死：被害人痛苦不能忘

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午到聯合醫院昆明院區視察美沙冬相關反毒防治成效。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到聯合醫院昆明院區視察美沙冬相關反毒防治成效。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數52天，民進黨台北市長參選人沈伯洋被立委羅智強翻出，沈伯洋14年前曾提及死刑議題，沈提到「只是我比較吃廢死這一套。」台北市長蔣萬安今天再度堅定表態「我就是反對廢除死刑」，並喊話「被害者及其家人痛苦不能忘記。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午到聯合醫院昆明院區視察美沙冬相關反毒防治成效，對於沈伯洋被翻出過去曾說出「我比較吃廢死這一套」，不過沈今被問及此事時稱，這是中央非地方事務，並指自己立委任內並無推廢死修法。蔣被問到沈伯洋的是否「廢死」立場？

蔣萬安說，他認為很多人會去在乎加害者的人權，「但是我覺得，絕對不能忘記很多被害者他的痛苦。」尤其廢死這完全違背社會的公平正義，同樣的，「我一直以來堅定的立場，『很清楚，就是反對廢除死刑』」。

蔣萬安說，這幾年，大家看到非常多令人心痛的重大案件，看到寶貴生命被剝奪，造成許多的家庭無法撫平的傷痛。所以在討論加害者人權的時候，他始終認為，絕對不能忘記這些被害人的生命，這些家人的痛苦，以及社會對公平的重視。

蔣萬安也喊話沈伯洋，所以每個參選者在選舉過程，這都是一個非常殘酷的檢驗，所以包括他個人都徹底從內到外包括家人，也都沒有被放過地接受檢驗。所以同樣，每一個人過去的主張言行是否一致，這都必須要誠實來面對。

沈伯洋 蔣萬安 廢死 2026九合一選舉

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