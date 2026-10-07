批沈伯洋毒品立場髮夾彎 陳以信：別讓台北變「大麻順起來」

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天表示「不主張毒品除罪化」。國民黨文傳會主委陳以信今質疑，沈伯洋2014年文章明明把「毒品除罪化」列為B政策的「協助路線」，如今卻說自己「一直都不主張毒品除罪化」；沈伯洋到底是立場髮夾彎，還是過去文章不算數？

陳以信指出，沈伯洋2014年曾公開寫下「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的。」但現在卻改口「台灣不適合大麻除罪化」。「除罪化」與「合法化」根本是兩個不同概念，他要求沈伯洋別再問A答B，應該直球對決「你現在到底反不反對大麻合法化？Yes or No？」

陳以信表示，沈伯洋要選的是台北市長，毒品政策更牽涉校園安全、青少年健康與城市治安。沈伯洋高喊「台北順起來」，但市民更有權知道他的毒品政策究竟要往哪裡走，別到最後台北沒有順起來，反而變成「大麻順起來」。

陳以信也要求其他民進黨縣市長候選人公開表態「是否支持大麻合法化？」尤其蘇巧慧、何欣純、陳亭妃、賴瑞隆等六都市長候選人，更應向選民把立場講清楚。反毒沒有地域之分，毒品政策也不能一人一套，「不是只有沈伯洋該回答，所有民進黨縣市長候選人都應該給人民一個清楚答案。」