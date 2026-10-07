毒品問題成選戰熱點 賴瑞隆喊話：反毒應聚焦政策非選舉攻防

民進黨台北市長參選人沈伯洋12年前的一篇文章，引起藍綠針對毒品問題激辯，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天受訪時，反毒是社會共識，同時也要協助毒癮者戒毒，台灣過去在減害、防制努力30年，應聚焦政策討論，而非將防制工作做為選舉攻防議題，對國民黨作法遺憾。

國民黨立委羅智強、徐巧芯等人日前猛攻沈伯洋過往毒品政策論述，質疑其主張在社區中心提供毒品，引發輿論關注。

賴瑞隆今天早上到和立委李昆澤、市議員鄭孟洳、張博洋、何權峰三民區建興市場掃街，他受訪時提到針對毒品防制，立法院已經多次加重修法，如製毒、販毒、運毒等，刑責都逐步加重，對於吸食者，則是希望減輕負擔，讓他們不再因為吸毒受到影響。

賴瑞隆說，過去台灣推動毒癮療法，經過多年努力，也確實控制毒品人口，選舉不應該將毒品防制議題作為議題操作，十分不妥，恐影響這30年來大家努力的方向與結果。

賴瑞隆說，毒品防制是目標，選舉應該是討論政策面怎麼正向進行，反毒、防制是社會高度共識，同時協助吸食者能夠戒毒也是目標，不應該拿來作為選舉的議題與攻防，他對這樣做法感到遺憾。

另外，媒體人單厚之、戴祺修昨天於廣播節目開播節，曝光賴瑞隆、柯志恩民調差距達兩位數，今賴瑞隆指所有民調都會參考，重要的是要跟市民闡述未來方向跟願景，他會繼續努力，力拚市長接棒、議會過半。