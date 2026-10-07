新人、無黨爭搶基隆32席議員藍綠陷分裂白搶灘 謝國樑扮藍白母雞

民進黨基隆市黨部昨推出兩支提名13名議員參選人ＣＦ宣傳影片，喊出要拚全壘打，針對中山區及安樂區違紀參選、違紀助選，黨部評議委員會皆除名或停權，避免分裂。市長選局藍白合，但議員選戰則是各自布局，寸土不讓，也有搶票隱憂。

今年基隆議員席次多1席，有60人登記參選角逐32席，無黨和新人多，老將不敢掉以輕心，有連任壓力，得加強固好票源。

民進黨昨天第一支「暖心宜居篇」以跳繩為主題，前市長林右昌配音，由跳繩帶出參選人的朝氣活力，以「照顧每個族群」為核心。第二支「繁榮基隆篇」以拔河為主題，前立委蔡適應配音，聚焦交通建設、基隆捷運、接駁路網、通勤需求等議題。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，7人現任、6名新人，目標13席全壘打。中山區及安樂區違紀參選、違紀助選，黨部評議委員會皆以除名或停權處分。

安樂區原提名人黃永翔被除名後，改無黨籍參選；中山區前議員張秉鈞因助理費案由妻子李昀靜以無黨籍代夫出征，兩人實力都不弱。

藍營部分，國民黨市長謝國樑扮演母雞，頻帶藍白議員參選人掃街衝刺陸戰，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲也接連到基隆為小雞加持。

市長選戰大打藍白合，已掛出謝國樑、民眾黨籍副市長邱佩琳合體看板，打出4年來藍白執政成果，但議員則「兄弟登山，各自努力」，拚藍白席次極大化。

國民黨提名14人，現任優先，僅3名新人，目標也是全壘打；民眾黨推4名新人搶灘，其中兩2人是「藍轉白」。

一名政壇耆老分析，綠陷分裂，藍白互搶票源，各有挑戰。估綠坐10望12，估藍坐11望13，白有機會突圍搶1。

國民黨市長謝國樑扮演母雞，頻帶藍白議員參選人掃街衝刺陸戰。記者游明煌／攝影