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免費火舞遭控涉賄 莊競程不回應

聯合報／ 記者黃羿馨陳恩惠郭政芬王駿杰／連線報導

選舉期間頻傳餐會、活動涉賄爭議。民進黨新竹市長參選人莊競程日前舉辦火舞表演開放民眾免費入場觀賞，由於商演票價市價逾二千元，昨遭人告發質疑涉及提供不正利益，莊競程陣營對此不回應。法界人士認為，相關案件須從出資者、參加對象與對價關係等綜合判定。

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無黨籍桃園市中壢區議員參選人毛嘉慶昨赴新竹地檢署，告發莊競程涉違反選罷法的期約交付不正利益罪嫌，他指出，莊競程團隊本月二日晚間在竹市辦「即將成真火舞團」大型公演開放免費入場，但該表演商業售票價值動輒每人二千元以上，疑假借藝文表演，提供高額不正利益政治宣傳。

毛嘉慶也提到，法務部過往針對貢丸湯、洗衣精等案件查辦，不應有「雙標執法」。他要求檢方依法調查，並查扣演出合約、發票、場地租借單據等，釐清演出與硬體成本是否如實申報政治獻金。

針對舉辦火舞活動遭告發涉賄，莊競程不回應。新竹地檢署回應，依法受理、業已分案。近日各地陸續查辦活動涉賄，包含彰化議長謝典霖議會餐會涉賄遭收押迄今、桃園有里長參選人找設計師免費剪髮也遭搜索以十萬元交保，不少選將憂心遭檢舉紛紛停辦活動，連米粉都不敢提供。

律師華奕超指出，選舉期間候選人舉辦免費表演或餐會等活動是否構成賄選，不能單憑「免費」或「票價高低」斷定，而須依公職人員選舉罷免法規範，從主辦出資者、參加對象、現場競選色彩及對價關係等具體事證綜合判斷。

華奕超說，若活動由候選人出資並專門提供給特定選區選民，且現場有明確競選宣傳或拉票行為，檢方便可從金流、通訊紀錄與證詞等客觀證據，認定利益與影響投票之間存在對價關係；反之，若為民間團體主辦或完全公開無限制活動，則難以直接認定違法，須回歸法律構成要件逐一審視。

2026九合一選舉 莊競程 新竹市選舉

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