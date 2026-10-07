謝龍介：若做不好就罷免我

聯合報與ＴＶＢＳ共同推出「決戰六都 誰來當市長」系列專訪，昨天專訪國民黨台南市長參選人謝龍介。對於民調落後民進黨台南市長參選人陳亭妃，謝龍介表示，本屆市長選舉，各家媒體都認為他大幅落後黃偉哲，但最後只輸百分之五，這是因為民進黨在台南執政卅多年，很多人都不願表態，而他這次跑菜市場拜票，當面鼓勵他的人，比四年前至少多兩三倍。

被問到，為何承諾只做四年市長而不連任？謝龍介表示，包括罰單管控、騎樓整治，查光電弊案、太陽能、魚電共生等不當利益和市政問題，都是馬上要面對的問題，「因為我一上任就上工，我做不好，你不需要給我四年，一年就可以給我罷免」，甚至他自己都知道該辭職下台。

針對對手陳亭妃與賴清德總統之間長久不合傳聞，被問及有台南藍營議員甚至認為賴清德要暗助謝龍介，他說，賴清德禁不起台南本命區敗選，賴不可能讓自己因為台南而輸掉二○二八大選，還是會動員全黨助選。

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋近期「洋流」現象，謝龍介認為，民進黨在北市有四成基本盤，沈伯洋能得到一定的支持並不意外，台北市長蔣萬安是穩紮穩打，現在要更謹慎地「把沈伯洋當成對手」；不過，洋流在南部影響可說是微乎其微。