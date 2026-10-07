沈伯洋：不主張毒品除罪化

台北市長選舉電視辯論會正籌備中，台北市長蔣萬安連日來要求民進黨參選人沈伯洋不要再拿美沙冬轉移焦點。沈伯洋昨天明確表態「我不主張毒品除罪化」，並說反毒是社會共識，五年前和學生研究的論文，結論也是台灣不適合大麻除罪化。針對毒品防治，沈伯洋再度要求和蔣萬安進行辯論。

沈伯洋說，最近對手陣營拋出毒品議題，其實自己剛提出毒品政策，「他們不想要討論政策，比較想討論我十幾年前發文，很逗趣」。他說，對手抹黑、造謠，「誰會相信一個候選人提出政見說要到處發毒品？」既然蔣萬安造謠也不道歉，乾脆第一場辯論就討論毒品防治。

對蔣萬安連問三次「要在哪裡設社區中心？要提供什麼毒品？」沈伯洋也強調，當年整篇文章都在討論戒治，現在卻被藍營抹黑，根本莫名其妙，「作者還沒死」。他還說，不管美沙冬還是針頭發放，都是藉由聯醫系統，到衛生所和藥局做，「這些不就是在社區嗎？」

沈伯洋競辦發言人蔡一愷強調，沈伯洋曾指導的論文，結論就是台灣不適合推動大麻合法化，也反對毒品進入校園，立場非常清楚；蔣萬安與其忙著打負面選戰，不如拿出自己執政近四年的反毒成績，沈願意公開辯論，就請兩個人面對面，把反毒政策、執政成績攤在陽光下，讓台北市民自己判斷。

蔡一愷說，國民黨不要為了選舉潑髒水，刻意把學術研究扭曲成「支持大麻合法化」，「研究政策」與「主張推動政策」是兩回事。