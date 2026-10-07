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反毒集會 藍「向毒說不」10月9日登場

聯合報／ 記者林麗玉林媛玲鄭媁劉懿萱屈彥辰詹宜庭／連線報導

毒品議題成為台北市長選戰焦點，針對民進黨參選人沈伯洋十二年前一篇文章被質疑支持大麻合法化，台北市長蔣萬安昨要求沈好好、清楚、大方告訴大家「yes or no」，不要再拿美沙冬轉移焦點。國民黨九日上午將於中央黨部一樓前廣場舉行「向毒說不，我的孩子我守護」集會活動。

2026九合一選舉

國民黨發言人柳采葳表示，九日活動由台北市、新北市國民黨女性立委、女性議員暨提名同志共同出席，號召雙北女性支持者到場參與，與會者將以母親與家長的身分，共同發出「向毒說不」的堅定聲音，表達守護孩子、守護校園與社區安全的決心。

此外，悠遊卡公司總經理陳國君昨宣布請辭。蔣萬安競選辦公室回應，陳國君接任蔣競辦顧問。外界評估，有了陳國君操盤選戰，蔣萬安陣營的攻擊力道會更強。

新北市長侯友宜昨表示，自己擔任警察數十年，不僅堅持毒品零容忍，且毒品犯罪絕對從重量刑、絕不妥協。蔣萬安也說，他的立場非常清楚，就是「毒品零容忍」、堅決反對「毒品除罪化」。

蔣萬安說，或許是沈伯洋發現當時的主張不被絕大多數台灣民眾認同、接受，且國外絕大多數例子都失敗，現在要選舉才把當年的自己偷偷換成批判的對象。媒體問蔣萬安，怎看疾管署長羅一鈞日前提到「社區中心發放毒品指的是什麼，需要沈伯洋委員釐清」？蔣說，沈伯洋不要再拿美沙冬轉移焦點，「難道羅一鈞署長在造謠嗎？」

國民黨昨舉行記者會，國健署前署長邱淑媞也質疑，沈伯洋文章只標註大麻，沒看到美沙冬，原文把毒品跟藥品畫上等號，把非法的癮說成是法律建構的霸權，還罵校園驗毒是爛招，「這是擁毒、不是反毒」。

國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀、賴士葆、徐巧芯昨發表反毒共同聲明，反對沈伯洋過去涉及「在社區中心提供毒品給吸毒者」的論述，要求沈正面回應爭議、承認主張錯誤，公開承諾不會推動在社區中心提供毒品給吸毒者的政策。

2026九合一選舉 反毒 沈伯洋 蔣萬安 毒品

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