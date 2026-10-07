藍綠交鋒 蔣萬安社宅開工、沈伯洋順報首發

台北市長選舉藍綠參選人昨都到文山區，民進黨沈伯洋昨先發行競選文宣「順報」，並赴木柵市場拜票，支持者排隊簽名，他宣告啟動「大洋流計畫」到每區提願景；爭取連任的市長蔣萬安主持景豐二區社宅開工，在地里長支持蔣連任，完工時再一起剪綵。

年底選戰倒數五十二天，蔣萬安昨天出席文山區景豐社宅二區動工。蔣說，他上月才與地方一起見證木柵段公辦都更完成；隔壁的景豐社宅一區也已完成招租、明年入住，昨天景豐二區再動工，就是用實際行動，一步一步讓蓋社宅腳步不停下，宣示社宅推動的決心與魄力。

興豐里長余鴻儒表示，景豐一、二區基地原是北市環保局資源回收、垃圾堆積場，使用三、四十年，從前市長馬英九任內陸續爭取文山景美運動公園、文山森林公園，後都發局終於規畫蓋社宅，過去也因營建物價上漲流標兩年多，市府增加預算終於招標完成，地方都給市長蔣萬安「拍拍手」，當然希望蔣高票連任。

蔣萬安表示，景豐社宅二區是最靠近山的社宅，會將山納入建築特色，並規畫很多友善空間，市府將持續盤點潛力基地，讓市民有多元、可負擔社宅選擇，也讓新婚夫妻、育兒家庭可以在台北市安居樂業。

沈伯洋昨一早七時半先到捷運忠孝復興站出口發放文宣「順報」，他分享，小時候很喜歡看捷運爽報，最喜歡看星座運勢，所以製作文宣想讓大家感到愉悅，希望市民搭捷運、到公司後可翻閱，希望能看得開心、有趣。

隨後沈伯洋也到文山區聖母宮、木柵市場拜票，不少「洋流」粉絲排隊要簽名合照，人龍排到快到指南路一段。支持者許多是在地年輕家長，也不乏年長長輩，還有支持者今天生日，邀沈伯洋唱生日快樂歌，許願「市長希望是沈伯洋」。