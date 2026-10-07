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新北李四川端敬老政見 蘇巧慧衝年輕票

聯合報／ 記者林媛玲葉德正／新北報導

新北市長激戰，國民黨參選人李四川昨攻綠營票倉三重，再趕赴林口為人瑞慶生，談敬老政見。民進黨蘇巧慧拚創意，本月十七、十八日策畫「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，吸納年輕票。

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李四川昨到三重大同南路市場掃街，攤商送鳳梨、彩頭與竹筍祝賀，民眾要求在衣服簽名，宛如粉絲簽名會。李表示，將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕間興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，打造在地新亮點，推動「大漢溪縱貫線捷運」及「蘆社大橋」，提升三重交通與生活機能。

李四川掃街途中，有支持者頭部按摩到一半，起身衝上前合照，處處可見人情味。

李連兩天赴林口竹林山觀音寺參加「鶴齡交誼中心」慶生會，昨為一○四歲人瑞阿嬤祝壽，與長者話家常，李允諾，當市長將全力推動林口交通建設、升級敬老卡點數，互動過程長輩笑得合不攏嘴，讚許「川伯很接地氣」。

蘇巧慧陣營推「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動， 開放登記一小時有千人湧入報名。蘇說，活動籌備已久，希望打破對新北生活既定想像，讓市民看見新北可有更多元、豐富的文化生活，滿足「蘇巧慧當市長，新北更精采」想望。

活動以室內夜市形式呈現，夜市搬進冷氣房裡，不同領域創作者齊聚一堂。可邊吃夜市小吃、逛特色攤位，邊欣賞ＤＪ及樂團演出，也能聽作家、音樂人、漫畫家、插畫家、YouTuber等創作者聊生活。

蘇巧慧說，活動出發點是希望市民可感受到，若她當市長，新北會更加豐富、熱鬧、有趣，她將搭為創作者搭起平台，讓新北更多元美麗。

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