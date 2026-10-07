中火無煤…何欣純拚提前 江啟臣籲同步拆煤

民進黨台中市長參選人何欣純昨出席空汙論壇，提出加速台中電廠「以氣換煤」，力拚提前達成中央設定的「二○三四中火無煤發電」目標。國民黨台中市長參選人江啟臣陣營昨質疑，既然主張增氣，就應同步減煤、拆煤，中央必須說清楚後續減煤路徑及時程，不能「只做半套」。

第九屆空汙論壇昨在台中登場，產官學界聚焦空汙防制、能源轉型與國民健康。環境部表示，空汙治理將朝「雙重治理、精準減量、兼顧健康」三大方向轉型，落實健康護台灣目標。

何欣純表示，改善空汙需要中央、地方共同努力，若有機會服務，將配合中央，力拚比中央目標更早達成中火無煤發電；同時推動「二○三○綠蔭倍增計畫」，打造「十分鐘綠蔭生活圈」，讓市民享有好空氣與宜居環境。

何指出，行政院與台電已編預算推動中火「以氣換煤」，燃氣機組陸續上場，燃煤一、二號機退場，本月啟動首座煙囪拆除工程，都是中央增氣減煤的具體行動；市府應主動協調，嚴謹把關，並加速工程及審查程序，該核發的執照盡速核發，讓後續燃氣機組加快上場、燃煤機組儘速退場。

何欣純說，中央朝二○三四年底前，中火平時發電無煤化，透過中央、地方合作加快腳步，若當選市長，將力拚提前達標，「讓中火煙囪一根一根拆除」。

江啟臣競總發言人、立委羅廷瑋說，地方首長是市民的靠山，而不是中央的傳聲筒，何欣純選擇「全力配合中央」，江啟臣堅持「全力配合市民」；增氣就是為了減煤、拆煤，不能只有增氣，卻沒有明確的拆煤時程。

江啟臣上月初到中火視察時表示，中火用煤量從過去一八○○萬噸，逐步降至今年規畫的一○五○萬噸，減煤確實有助改善空品，但距離市民期待仍有差距；他要求台電說清楚「後續減煤路徑是什麼？什麼時候要減到底？」二○二七年至二○三○年應提出逐年減煤目標，不能等下階段燃氣機組上線後，才讓市民看到進一步改善。

江啟臣質疑，中火現有十部燃煤機組究竟要拆幾部、何時拆除，是否符合當年「增氣拆煤」共識？他表示，尊重煙囪拆除的工程專業，但應回應「二○二八無煤中火」的訴求，「歡迎大家共同往拆煤方向前進，但希望不要只做半套。」