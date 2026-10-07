宜蘭三星議員選戰 游雅絢、黃賢能互控

宜蘭三星鄉縣議員選舉短兵相接，民進黨參選人游雅絢四日成立後援會，無黨參選人黃賢能穿競選背心在造勢場路邊拜票，對方陣營不滿「踢館」，請警帶離引爆雙方互控。游前天控黃涉妨害合法集會及選罷法；黃昨到地檢署按鈴告游加重誹謗罪。

游雅絢周日舉行後援會成立大會，游說，黃賢能明知是別人主場，卻穿競選背心到場踢館，甚至拿著手機對民眾拍攝，屢經勸阻，之後請員警送他離開內場，黃竟然在場外指名道姓、誣指「是我叫我爸指揮警察抓他」，甚至對員警提告，游前天也委託律師，依妨害合法集會、違反選罷法及誣告等罪控告對手。

黃賢能不甘被告，昨上午獨自一人前往宜蘭地檢署按鈴申告，針對游雅絢在網路公開抹黑，提出違反選罷法意圖使人不當選及刑法加重誹謗罪。

黃表示，過去面對打壓選擇隱忍微笑，是因堅持快樂選舉、不想破壞民主和諧；他無黨無派無資源，沒錢辦大型造勢，「難道連走在馬路上拜票，都不行嗎？」

黃賢能強調，他親耳聽到對手陣營指示警察驅離，反問「一般民眾皆可自由通行，憑什麼獨獨黃賢能被驅離？」

黃賢能並表示昨完成法律提告後，將暫時放下紛爭，尤其不再與「買過票被判刑定讞的選舉老手」游姓前鄉民代表有過多糾葛，盼回歸乾淨選舉，「若敢再抹黑，絕對全力反擊到底」。

游雅絢陣營說，尊重對手提告，但對於黃賢能影射特定人士、翻炒過往事件並使用攻擊性文字，深感遺憾。