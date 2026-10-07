快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

蘇巧慧捲3大案爭議…醫再批她政治霸凌：繼承蘇貞昌1性格

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭三星議員選戰 游雅絢、黃賢能互控

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭三星鄉縣議員選舉短兵相接，民進黨參選人游雅絢四日成立後援會，無黨參選人黃賢能穿競選背心在造勢場路邊拜票，對方陣營不滿「踢館」，請警帶離引爆雙方互控。游前天控黃涉妨害合法集會及選罷法；黃昨到地檢署按鈴告游加重誹謗罪。

2026九合一選舉

游雅絢周日舉行後援會成立大會，游說，黃賢能明知是別人主場，卻穿競選背心到場踢館，甚至拿著手機對民眾拍攝，屢經勸阻，之後請員警送他離開內場，黃竟然在場外指名道姓、誣指「是我叫我爸指揮警察抓他」，甚至對員警提告，游前天也委託律師，依妨害合法集會、違反選罷法及誣告等罪控告對手。

黃賢能不甘被告，昨上午獨自一人前往宜蘭地檢署按鈴申告，針對游雅絢在網路公開抹黑，提出違反選罷法意圖使人不當選及刑法加重誹謗罪。

黃表示，過去面對打壓選擇隱忍微笑，是因堅持快樂選舉、不想破壞民主和諧；他無黨無派無資源，沒錢辦大型造勢，「難道連走在馬路上拜票，都不行嗎？」

黃賢能強調，他親耳聽到對手陣營指示警察驅離，反問「一般民眾皆可自由通行，憑什麼獨獨黃賢能被驅離？」

黃賢能並表示昨完成法律提告後，將暫時放下紛爭，尤其不再與「買過票被判刑定讞的選舉老手」游姓前鄉民代表有過多糾葛，盼回歸乾淨選舉，「若敢再抹黑，絕對全力反擊到底」。

游雅絢陣營說，尊重對手提告，但對於黃賢能影射特定人士、翻炒過往事件並使用攻擊性文字，深感遺憾。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

里港鄉代選舉爆賄選…參選人父親為兒買票 1票1千元 屏檢聲押禁見

竹縣激戰 徐欣瑩陣營批鄭朝方落款「造神」

蔡康永遭政治出征 謝龍介：台灣不需要做到這種程度

劉和然赴彰化 拜訪魏平政競總

相關新聞

謝龍介：若做不好就罷免我

聯合報與ＴＶＢＳ共同推出「決戰六都 誰來當市長」系列專訪，昨天專訪國民黨台南市長參選人謝龍介。對於民調落後民進黨台南市長參選人陳亭妃，謝龍介表示，本屆市長選舉，各家媒體都認為他大幅落後黃偉哲，但最後只輸百分之五，這是因為民進黨在台南執政卅多年，很多人都不願表態，而他這次跑菜市場拜票，當面鼓勵他的人，比四年前至少多兩三倍。

沈伯洋：不主張毒品除罪化

台北市長選舉電視辯論會正籌備中，台北市長蔣萬安連日來要求民進黨參選人沈伯洋不要再拿美沙冬轉移焦點。沈伯洋昨天明確表態「我不主張毒品除罪化」，並說反毒是社會共識，五年前和學生研究的論文，結論也是台灣不適合大麻除罪化。針對毒品防治，沈伯洋再度要求和蔣萬安進行辯論。

藍綠交鋒 蔣萬安社宅開工、沈伯洋順報首發

台北市長選舉藍綠參選人昨都到文山區，民進黨沈伯洋昨先發行競選文宣「順報」，並赴木柵市場拜票，支持者排隊簽名，他宣告啟動「大洋流計畫」到每區提願景；爭取連任的市長蔣萬安主持景豐二區社宅開工，在地里長支持蔣連任，完工時再一起剪綵。

新北李四川端敬老政見 蘇巧慧衝年輕票

新北市長激戰，國民黨參選人李四川昨攻綠營票倉三重，再趕赴林口為人瑞慶生，談敬老政見。民進黨蘇巧慧拚創意，本月十七、十八日策畫「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，吸納年輕票。

宜蘭三星議員選戰 游雅絢、黃賢能互控

宜蘭三星鄉縣議員選舉短兵相接，民進黨參選人游雅絢四日成立後援會，無黨參選人黃賢能穿競選背心在造勢場路邊拜票，對方陣營不滿「踢館」，請警帶離引爆雙方互控。游前天控黃涉妨害合法集會及選罷法；黃昨到地檢署按鈴告游加重誹謗罪。

基隆議員60人搶32席 藍白綠各有隱憂

民進黨基隆市黨部昨推出兩支提名十三名議員參選人ＣＦ宣傳影片，喊出要拚全壘打，針對中山區及安樂區違紀參選、違紀助選，黨部評議委員會皆除名或停權，避免分裂。市長選局藍白合，但議員選戰則是各自布局，寸土不讓，也有搶票隱憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。