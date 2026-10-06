蘇巧慧捲3大案爭議…醫再批她政治霸凌：繼承蘇貞昌1性格

新北市長選戰加溫，國民黨立院黨團昨天怒轟民進黨參選人蘇巧慧是新北餵藥案、管中閔論文、張淑娟誹謗案的幫凶。時事評論者、醫師沈政男今也批，蘇是政治霸凌幫凶，繼承其父冷血的政治性格，更指背後有綠營為延續政權的共犯結構。

沈政男指出，蘇巧慧近日遭藍營指控是三大政治霸凌的幫凶，其一霸凌是，周玉蔻毀謗張淑娟名節，蘇巧慧坐旁邊，完全沒制止與譴責，反而附和說「直球對決」；其二是與張廖萬堅一起開記者會，汙衊管中閔論文抄襲；其三則是將新北幼兒園餵藥烏龍，誣指為一起刑案，把幼兒園老師當成罪犯。

他進一步表示，蘇巧慧其涉及的政治霸凌，看似個人行為，背後實有綠營近十年來為求政權延續所形成的共犯結構。而「蘇巧慧繼承其父蘇貞昌的演說風格，也耳濡目染，繼承了其冷血的政治性格。」

沈政男也細數蘇貞昌時任行政院長時的爭議事件，其中，蘇貞昌2019年剛當閣揆，視察桃機豬肉防疫，當場飆罵防疫官員搞不清楚狀況；同年，立委沈智慧質詢蘇貞昌何謂四維八德，蘇貞昌竟然說四維就是四尾土虱，八德在桃園。

此外，蘇貞昌在2020年察榮總高雄分院時，當場質問醫師院長停車位有幾個？院長說大概500多個，蘇就回以什麼大概？我選你當院長，不是說行政能力很好？「從小耳濡目染，當然失去了從政的溫度，為了權力可以不顧人性基本價值。」

沈政男說，蘇巧慧不是別人，而是想要當新北市長的人，口中標榜溫暖，卻是給人傲慢冷血的印象。而蘇貞昌與蘇巧慧都是近十年來，綠營黨政媒網政治霸凌集體操作的一環，前兩年攻擊柯文哲的官司，最近攻擊台北市長蔣萬安及其家人。

針對藍營指控是三大案幫凶，蘇巧慧競辦則批國民黨為選舉扭曲事實，並回應蘇巧慧身為民代，依當時案情發展要求相關單位負起責任是職責所在。藍營民代也要求徹查餵藥案，市府更對幼兒園採取最重罰；管中閔與張淑娟案，蘇從未指控管的論文為假，也從未評論張女個人私事，當年節目影片還在，可供檢驗。