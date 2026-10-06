快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

陽信銀爆內鬼勾結婚紗業詐貸2億 「攝影界元老」移送北檢

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧捲3大案爭議…醫再批她政治霸凌：繼承蘇貞昌1性格

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）及其父蘇貞昌（右）。聯合報系資料照
圖為民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）及其父蘇貞昌（右）。聯合報系資料照

新北市長選戰加溫，國民黨立院黨團昨天怒轟民進黨參選人蘇巧慧是新北餵藥案、管中閔論文、張淑娟誹謗案的幫凶。時事評論者、醫師沈政男今也批，蘇是政治霸凌幫凶，繼承其父冷血的政治性格，更指背後有綠營為延續政權的共犯結構。

2026九合一選舉

沈政男指出，蘇巧慧近日遭藍營指控是三大政治霸凌的幫凶，其一霸凌是，周玉蔻毀謗張淑娟名節，蘇巧慧坐旁邊，完全沒制止與譴責，反而附和說「直球對決」；其二是與張廖萬堅一起開記者會，汙衊管中閔論文抄襲；其三則是將新北幼兒園餵藥烏龍，誣指為一起刑案，把幼兒園老師當成罪犯。

他進一步表示，蘇巧慧其涉及的政治霸凌，看似個人行為，背後實有綠營近十年來為求政權延續所形成的共犯結構。而「蘇巧慧繼承其父蘇貞昌的演說風格，也耳濡目染，繼承了其冷血的政治性格。」

沈政男也細數蘇貞昌時任行政院長時的爭議事件，其中，蘇貞昌2019年剛當閣揆，視察桃機豬肉防疫，當場飆罵防疫官員搞不清楚狀況；同年，立委沈智慧質詢蘇貞昌何謂四維八德，蘇貞昌竟然說四維就是四尾土虱，八德在桃園。

此外，蘇貞昌在2020年察榮總高雄分院時，當場質問醫師院長停車位有幾個？院長說大概500多個，蘇就回以什麼大概？我選你當院長，不是說行政能力很好？「從小耳濡目染，當然失去了從政的溫度，為了權力可以不顧人性基本價值。」

沈政男說，蘇巧慧不是別人，而是想要當新北市長的人，口中標榜溫暖，卻是給人傲慢冷血的印象。而蘇貞昌與蘇巧慧都是近十年來，綠營黨政媒網政治霸凌集體操作的一環，前兩年攻擊柯文哲的官司，最近攻擊台北市長蔣萬安及其家人。

針對藍營指控是三大案幫凶，蘇巧慧競辦則批國民黨為選舉扭曲事實，並回應蘇巧慧身為民代，依當時案情發展要求相關單位負起責任是職責所在。藍營民代也要求徹查餵藥案，市府更對幼兒園採取最重罰；管中閔與張淑娟案，蘇從未指控管的論文為假，也從未評論張女個人私事，當年節目影片還在，可供檢驗。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 蘇貞昌 霸凌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／蘇巧慧與沈伯洋如何被「昨日之我」打臉？

淡大學生論壇有變數？蘇巧慧指尊重學校安排 李四川競辦：會參加

毒品論戰…沈伯洋控造謠 蔣萬安嗆轉移焦點

新北市議員鄭宇恩拼連任 蘇巧慧力挺展現超人氣

相關新聞

民調落後陳亭妃？謝龍介曝「實際落差」：很多人都不願表態

國民黨台南市長參選人謝龍介今天接受政論節目專訪，針對民調大幅落後陳亭妃，他表示，10年前各家媒體都認為他大幅落後黃偉哲，但最後只輸5%，這次跑菜市場時當面鼓勵他的人，比四年前至少多兩三倍。他認為民調跟實際差這麼多，是因為台南民進黨執政30多年，很多人都不願表態，每次民調會比其他地方都誤差很多。

傳賴清德不挺陳亭妃選市長？謝龍介揭「禁不起本命區敗選」：會動員全黨

謝龍介稱賴清德禁不起台南「本命區」敗選，將動員全黨助選；並指沈伯洋團隊動員網軍留言，費用成本相當可觀。

北市選戰白熱化！他分析蔣萬安vs.沈伯洋勝敗關鍵 直呼「這事最重要」

距離2026年九合一大選投票日已不到2個月，國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋，「萬安旋風」vs.「洋流」選戰也進入白熱化階段。資深媒體人黃暐瀚表示，根據...

蘇巧慧捲3大案爭議…醫再批她政治霸凌：繼承蘇貞昌1性格

新北市長選戰加溫，國民黨立院黨團昨天怒轟民進黨參選人蘇巧慧是新北餵藥案、管中閔論文、張淑娟誹謗案的幫凶。時事評論者、醫師沈政男今也批，蘇是政治霸凌幫凶，繼承其父冷血的政治性格，更指背後有綠營為延續政權的共犯結構。

5藍委發反毒聲明 籲沈伯洋承認「社區供毒」錯誤並承諾不推動

國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀、賴士葆、徐巧芯今發表反毒共同聲明，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去涉及「在社區中心提供毒品給吸毒者」的論述，表達嚴正反對，並要求沈正面回應爭議、承認主張錯誤，公開承諾不會推動在社區中心提供毒品給吸毒者的政策。

民眾黨台南三成支持陳亭妃？謝龍介：台南「藍白合」比各縣市都更到位

這次縣市長選舉國民黨、民眾黨在許多縣市合作，台南市長選舉網路民調，民眾黨人有超過五成支持謝龍介，但也有三成支持陳亭妃，引發台南是否真的能夠「藍白合」。謝龍介今接受政論節目專訪，對此表示，藍白合在台南是毫無疑問，台南市「藍白合」比起其他縣市做得更到位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。