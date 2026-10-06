民眾黨台南三成支持陳亭妃？謝龍介：台南「藍白合」比各縣市都更到位

這次縣市長選舉國民黨、民眾黨在許多縣市合作，台南市長選舉網路民調，民眾黨人有超過五成支持謝龍介，但也有三成支持陳亭妃，引發台南是否真的能夠「藍白合」。謝龍介今接受政論節目專訪，對此表示，藍白合在台南是毫無疑問，台南市「藍白合」比起其他縣市做得更到位。

謝龍介舉例，他上次選舉在大新營地區得票率超過黃偉哲，當地國民黨原本有兩席市議員，其中一席張世賢過世後，國民黨黨並沒提候選人，而是支持民眾黨提名的陳詩薇，並且打出「一票投國民黨蔡育輝、一票投民眾黨陳詩薇」。

民眾黨支持者很多年輕人，謝龍介認為國民黨過去比較少年輕人支持，但是他長期經營社群媒體，理解年輕人他們在想什麼，對於年輕人的意見甚至如何嘲諷、都能開放接受挑戰，也能夠贏得他們的信任與尊重。

他認為每個候選人都有各自的特色，他在年輕選票上還有成長空間，因為台南市「藍白合」比起其他縣市做得更到位。他個人推估有信心可以拿到65%以上的年輕選民支持。