衝刺選情…陳亭妃大咖齊聚 謝龍介倒吃甘蔗

台南年底市長選戰藍綠衝刺選情，民進黨參選人陳亭妃昨宣布十一日競總成立大會，推出「妃行員證」象徵南部空戰布局，正副總統等中央大咖都將出席；國民黨參選人謝龍介昨與黨籍議員參選人啟動市場拜票，他指出，藍白合在台南「無懈可擊」，選情愈來愈進入狀況。

目前陳亭妃競總架構大致就位，賴清德總統將出任榮譽主委，南市長黃偉哲為主委委員，南市所有立委及議長邱莉莉任副主委，副議長林志展出掌總幹事，陳亭妃胞妹市議員陳怡珍是執行總幹事。

陳亭妃表示，競總成立大會推出「妃行員證」，以登機證的概念，標示「ＴＦ一一二八」航班，出發地為「陳亭妃競選總部」，目的地「台南市政府」，登機門寫著「您的選區」，座位「妃粉應援席」，象徵「台南隊」從中央到地方、從市長到卅二名議員參選人團隊整軍大出發。

據了解，陳亭妃十一月上旬也將循之前黨內市長初選時騎鐵馬模式，全面拉抬市長、議員選情。

陳亭妃昨另也至善化區善福大道與善美大道路口，與議員第五選區（善化等五區）民進黨爭取連任的副議長林志展及余柷青、陳碧玉、李偉智等議員站路口拜票，林志展說，五選區這次綠營參選人達成聯合競選共識，合掛看板、共用宣傳車，也將透過出生月份配票進行整合，讓選票集中。

國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）昨陪黨籍議員參選人到水仙宮市場拜票。圖／讀者提供

國民黨謝龍介的競選總部則是預計廿三日成立，當天預計一路從白天的祈福參拜、全區車隊掃街，到晚間大型造勢大會。

謝龍介昨啟動市場拜票，首站到水仙宮市場，與黨籍第八選區（中西區、北區）議員參選人童小芸、蔡宗豪，以及民眾黨議員參選人江明宗一起到水仙宮市場拜票，他一走進市場就拿著麥克風問候街坊，許多鄉親熱情打氣。

至於中西、北區議員選情及藍白合作，謝龍介表示，中西、北區這次藍白共有四名參選同志，且民進黨現任議員陳怡珍不再參選，因此對藍白陣營深具信心，「我們藍白合就是要達到全壘打」。

謝龍介也說，整個藍白合在台南市「無懈可擊」，選情就像「倒吃甘蔗」一樣，已經愈來愈進入狀況，希望改變台南民進黨連續卅三年執政。