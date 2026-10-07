聽新聞
0:00 / 0:00

衝刺選情…陳亭妃大咖齊聚 謝龍介倒吃甘蔗

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲周宗禎／台南報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃（左四）昨與第五選區黨籍議員參選人站路口拜票。圖／陳亭妃團隊提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃（左四）昨與第五選區黨籍議員參選人站路口拜票。圖／陳亭妃團隊提供

台南年底市長選戰藍綠衝刺選情，民進黨參選人陳亭妃昨宣布十一日競總成立大會，推出「妃行員證」象徵南部空戰布局，正副總統等中央大咖都將出席；國民黨參選人謝龍介昨與黨籍議員參選人啟動市場拜票，他指出，藍白合在台南「無懈可擊」，選情愈來愈進入狀況。

2026九合一選舉

目前陳亭妃競總架構大致就位，賴清德總統將出任榮譽主委，南市長黃偉哲為主委委員，南市所有立委及議長邱莉莉任副主委，副議長林志展出掌總幹事，陳亭妃胞妹市議員陳怡珍是執行總幹事。

陳亭妃表示，競總成立大會推出「妃行員證」，以登機證的概念，標示「ＴＦ一一二八」航班，出發地為「陳亭妃競選總部」，目的地「台南市政府」，登機門寫著「您的選區」，座位「妃粉應援席」，象徵「台南隊」從中央到地方、從市長到卅二名議員參選人團隊整軍大出發。

據了解，陳亭妃十一月上旬也將循之前黨內市長初選時騎鐵馬模式，全面拉抬市長、議員選情。

陳亭妃昨另也至善化區善福大道與善美大道路口，與議員第五選區（善化等五區）民進黨爭取連任的副議長林志展及余柷青、陳碧玉、李偉智等議員站路口拜票，林志展說，五選區這次綠營參選人達成聯合競選共識，合掛看板、共用宣傳車，也將透過出生月份配票進行整合，讓選票集中。

國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）昨陪黨籍議員參選人到水仙宮市場拜票。圖／讀者提供
國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）昨陪黨籍議員參選人到水仙宮市場拜票。圖／讀者提供

國民黨謝龍介的競選總部則是預計廿三日成立，當天預計一路從白天的祈福參拜、全區車隊掃街，到晚間大型造勢大會。

謝龍介昨啟動市場拜票，首站到水仙宮市場，與黨籍第八選區（中西區、北區）議員參選人童小芸、蔡宗豪，以及民眾黨議員參選人江明宗一起到水仙宮市場拜票，他一走進市場就拿著麥克風問候街坊，許多鄉親熱情打氣。

至於中西、北區議員選情及藍白合作，謝龍介表示，中西、北區這次藍白共有四名參選同志，且民進黨現任議員陳怡珍不再參選，因此對藍白陣營深具信心，「我們藍白合就是要達到全壘打」。

謝龍介也說，整個藍白合在台南市「無懈可擊」，選情就像「倒吃甘蔗」一樣，已經愈來愈進入狀況，希望改變台南民進黨連續卅三年執政。

2026九合一選舉 陳亭妃 謝龍介 台南市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡康永遭政治出征 謝龍介：台灣不需要做到這種程度

鄭麗文指洋流未破圈 「不如韓流」

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

高雄辯論…賴瑞隆簽邀約書 柯志恩：賴終於接受

相關新聞

謝龍介：若做不好就罷免我

聯合報與ＴＶＢＳ共同推出「決戰六都 誰來當市長」系列專訪，昨天專訪國民黨台南市長參選人謝龍介。對於民調落後民進黨台南市長參選人陳亭妃，謝龍介表示，本屆市長選舉，各家媒體都認為他大幅落後黃偉哲，但最後只輸百分之五，這是因為民進黨在台南執政卅多年，很多人都不願表態，而他這次跑菜市場拜票，當面鼓勵他的人，比四年前至少多兩三倍。

反毒集會 藍「向毒說不」10月9日登場

毒品議題成為台北市長選戰焦點，針對民進黨參選人沈伯洋十二年前一篇文章被質疑支持大麻合法化，台北市長蔣萬安昨要求沈好好、清楚、大方告訴大家「yes or no」，不要再拿美沙冬轉移焦點。國民黨九日上午將於中央黨部一樓前廣場舉行「向毒說不，我的孩子我守護」集會活動。

宜蘭三星議員選戰 游雅絢、黃賢能互控

宜蘭三星鄉縣議員選舉短兵相接，民進黨參選人游雅絢四日成立後援會，無黨參選人黃賢能穿競選背心在造勢場路邊拜票，對方陣營不滿「踢館」，請警帶離引爆雙方互控。游前天控黃涉妨害合法集會及選罷法；黃昨到地檢署按鈴告游加重誹謗罪。

基隆議員60人搶32席 藍白綠各有隱憂

民進黨基隆市黨部昨推出兩支提名十三名議員參選人ＣＦ宣傳影片，喊出要拚全壘打，針對中山區及安樂區違紀參選、違紀助選，黨部評議委員會皆除名或停權，避免分裂。市長選局藍白合，但議員選戰則是各自布局，寸土不讓，也有搶票隱憂。

新北李四川端敬老政見 蘇巧慧衝年輕票

新北市長激戰，國民黨參選人李四川昨攻綠營票倉三重，再趕赴林口為人瑞慶生，談敬老政見。民進黨蘇巧慧拚創意，本月十七、十八日策畫「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，吸納年輕票。

藍綠交鋒…蔣萬安社宅開工、沈伯洋順報首發

台北市長選舉藍綠參選人昨都到文山區，民進黨沈伯洋昨先發行競選文宣「順報」，並赴木柵市場拜票，支持者排隊簽名，他宣告啟動「大洋流計畫」到每區提願景；爭取連任的市長蔣萬安主持景豐二區社宅開工，在地里長支持蔣連任，完工時再一起剪綵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。