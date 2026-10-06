政見婚育宅「1坪15萬」房子、財源哪來？謝龍介：土地公有就做得到

國民黨台南市長參選人謝龍介的「婚育宅」政見稱能做到「每坪15萬」，遭質疑房子、財源哪裡來？謝龍介今上政論節目表示，用地公有就能做得到，但要推動必須限制交易，只能由子女繼承。

謝龍介表示，李登輝前總統曾提出「六萬元一瓶國宅」沒推成功，是因為當時大家仍喜歡透天住宅。現在觀念改變，一坪15萬可支應營建成本、台中以南可以做到，土地市政府所有就能達成。

他說，一坪15萬要成功，必須需限制住房交易、只能由子女繼承，如增加生育、原本規畫的兩房可增加換屋成三房。

謝龍介說，台南房價從賴清德卸任到現在已漲價2.5倍，只剩龍崎、官田、六甲等叫偏遠地區還看得到二字頭房價，南科周邊善化、新市、安定等地一坪32萬到40萬，台南市區跟永康已可高到70萬。

而南科從業人員平均年所得僅67.5萬，碩士畢業起薪不到5萬元，2、300萬年薪要大廠高級工程師才有，沒有政府介入推動，一般還是買不起住房，又如何提高生育率？