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傳賴清德不挺陳亭妃選市長？謝龍介揭「禁不起本命區敗選」：會動員全黨

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介。聯合報系資料照
國民黨台南市長參選人謝龍介。聯合報系資料照

國民黨台南市長參選人謝龍介今天接受政論節目專訪時表示，地方上一直流傳賴清德總統並不支持黨內提名的陳亭妃，但實際上，賴清德禁不起「本命區」台南敗選，會動員全黨助選。

2026九合一選舉

節目主持人趙少康提出許多台南鄉親重視的問題，還拿出國民黨議員林燕祝認為賴清德要暗助謝龍介的新聞報導，謝龍介回應說，對賴清德來說高雄丟掉也不會像台南這麼嚴重，因為台南是他的本命區，賴清德不可能讓自己因為台南而輸掉2028大選。

另，謝龍介也針對蔣萬安在臉書的反毒貼文出現爆量留言，他指出，從反毒議題看得出來沈伯洋的團隊要用力「止損」，才會動員網軍，以網路動員留言一則50元成本估計，超過50萬則要2500萬元，即使有打折，動員網軍費用也相當可觀。

謝龍介表示，他很意外賴清德會同意支持沈伯洋，尤其在沈伯洋爆出拿美國的錢之後，以他認識的賴清德個性，會對這種事蠻在意的，結果還是同意沈伯洋參選。

謝龍介 陳亭妃 賴清德 2026九合一選舉 台南市選舉

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