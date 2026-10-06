民調落後陳亭妃？謝龍介曝「實際落差」：很多人都不願表態

國民黨台南市長參選人謝龍介今天接受政論節目專訪，針對民調大幅落後陳亭妃，他表示，10年前各家媒體都認為他大幅落後黃偉哲，但最後只輸5%，這次跑菜市場時當面鼓勵他的人，比四年前至少多兩三倍。他認為民調跟實際差這麼多，是因為台南民進黨執政30多年，很多人都不願表態，每次民調會比其他地方都誤差很多。

謝龍介也針對民進黨台北市長參選沈伯洋的「洋流」指出，民進黨不管表現再怎麼差，還是有40%的基本盤，馬英九當年選市長最強的時候，李應元實力不強、也能拿到39.8 %的選票，得到一定支持並不讓人意外。

謝龍介認為蔣萬安是在穩紮穩打，但現在更要更謹慎地把沈伯洋當成對手，然而應對「洋流」時的選戰操作過頭，反而讓沈伯洋的外溢效應加強，不過所謂的洋流在桃園以北可能比較有影響力，在南部他認為可說是微乎其微。