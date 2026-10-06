快訊

美債殖利率、油價跌 台指期夜盤再寫50,265點歷史新高

連環爆！徐佳青被控安排兒冒充攝影官、東沙島特權爭議 北檢一併偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋稱美沙冬「社區藥局在做」 蔣萬安競辦拿實際做法打臉：錯誤百出

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午前往文山區木柵市場掃街拜票，宣布之後會啟動「台北大洋流計畫」到每區提出願景，邀請市民參加。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午前往文山區木柵市場掃街拜票，宣布之後會啟動「台北大洋流計畫」到每區提出願景，邀請市民參加。記者胡經周／攝影

毒品議題攻防持續延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋稱「現在不管是美沙冬，還是針頭發放，都是藉由聯醫系統，然後到衛生所還有我們的藥局在做，這些不就是在社區嗎？」蔣競辦發言人楊沛緰拿實際做法打臉，迴避問題這麼多天，結果還是錯誤百出、繼續混淆視聽。

2026九合一選舉

楊沛緰指出，事實非常清楚，目前台北市美沙冬替代治療，是由4家醫事機構提供服務，包含台北市立聯合醫院松德院區、林森中醫昆明院區、陽明院區、三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處，受治者必須在院區內，由醫療人員目視下完成服藥，不能帶出，根本不可能在社區藥局取得，更不是由社工提供。

楊沛緰強調，市府與沈伯洋不同的，從來不是反毒的立場，而是反毒的方法與策略。感謝沈委員與醫界先進肯定台北市政府現行的減害與戒癮政策，但請沈委員先清楚掌握衛福部公告的相關資訊，不要再偷換概念。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毒品立場惹議...蔣萬安提2疑點問沈伯洋：要說羅一鈞造謠？

毒品論戰…沈伯洋控造謠 蔣萬安嗆轉移焦點

批沈伯洋把毒品當藥品 邱淑媞：擁毒不是反毒

支持大麻合法化？沈伯洋競辦稱研究與推動是兩回事 蔣辦再批迴避問題

相關新聞

舊文遭質疑支持大麻合法化？沈伯洋稱立場沒變：不主張毒品除罪化

近期毒品爭議持續延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭藍營質疑支持大麻除罪化，沈今強調，「不主張毒品除罪化」就是他的立場，且研究一個議題不等於主張那個政策，且當天論文結論也是「台灣不適合大麻除罪化」，且他早已推出反毒政策，歡迎討論，不需斷章取義。

5藍委發反毒聲明 籲沈伯洋承認「社區供毒」錯誤並承諾不推動

國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀、賴士葆、徐巧芯今發表反毒共同聲明，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去涉及「在社區中心提供毒品給吸毒者」的論述，表達嚴正反對，並要求沈正面回應爭議、承認主張錯誤，公開承諾不會推動在社區中心提供毒品給吸毒者的政策。

北市選戰白熱化！他分析蔣萬安vs.沈伯洋勝敗關鍵 直呼「這事最重要」

距離2026年九合一大選投票日已不到2個月，國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋，「萬安旋風」vs.「洋流」選戰也進入白熱化階段。資深媒體人黃暐瀚表示，根據...

沈伯洋稱美沙冬「社區藥局在做」 蔣萬安競辦拿實際做法打臉：錯誤百出

毒品議題攻防持續延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋稱「現在不管是美沙冬，還是針頭發放，都是藉由聯醫系統，然後到衛生所還有我們的藥局在做，這些不就是在社區嗎？」蔣競辦發言人楊沛緰拿實際做法打臉，迴避問題這麼多天，結果還是錯誤百出...

彰化藍營婦女後援會成立 鄭麗文：支持魏平政就是保護大彰化

國民黨彰化縣長候選人魏平政今成立婦女後援會，黨主席鄭麗文站台助講時指出，這次選舉新潮流全面出動，彰化縣也是新潮流欽點人選，能力不如魏平政，選民選擇魏平政可保住台灣健康的民主、清白的選舉，讓彰化縣未來十年、三十年的縣政建設持續起飛。

沈伯洋毒品立場風波 藍營小雞看板開嗆反毒進社區、校園

民進黨台北市長參選人沈伯洋近來因2014年討論毒品政策的文章，引發熱議。國民黨北市議員參選人林揚庭今表示，自己在大同區往士林區環河北路口的看板上方是沈伯洋的競選看板，他今天特別增加「反對毒品進入社區中心及校園」標語回嗆沈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。