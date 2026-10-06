沈伯洋稱美沙冬「社區藥局在做」 蔣萬安競辦拿實際做法打臉：錯誤百出

毒品議題攻防持續延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋稱「現在不管是美沙冬，還是針頭發放，都是藉由聯醫系統，然後到衛生所還有我們的藥局在做，這些不就是在社區嗎？」蔣競辦發言人楊沛緰拿實際做法打臉，迴避問題這麼多天，結果還是錯誤百出、繼續混淆視聽。

楊沛緰指出，事實非常清楚，目前台北市美沙冬替代治療，是由4家醫事機構提供服務，包含台北市立聯合醫院松德院區、林森中醫昆明院區、陽明院區、三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處，受治者必須在院區內，由醫療人員目視下完成服藥，不能帶出，根本不可能在社區藥局取得，更不是由社工提供。

楊沛緰強調，市府與沈伯洋不同的，從來不是反毒的立場，而是反毒的方法與策略。感謝沈委員與醫界先進肯定台北市政府現行的減害與戒癮政策，但請沈委員先清楚掌握衛福部公告的相關資訊，不要再偷換概念。