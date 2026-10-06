「向毒說不」 國民黨10月9日辦反毒集會活動

國民黨今天表示，將於9日在中央黨部前廣場舉行「向毒說不，我的孩子我守護」集會活動，國民黨發言人柳采葳表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋過去有關「毒品和藥品劃上等號」等主張，引發社會高度關注，國民黨將與所有家長站在一起，守住反毒底線。

毒品議題引發藍綠陣營論戰，國民黨今天透過新聞稿宣布，將於9日上午9時30分於中央黨部一樓前廣場，舉行「向毒說不，我的孩子我守護」集會活動。

柳采葳表示，沈伯洋過去有關「毒品和藥品劃上等號」等主張引發社會高度關注，許多家長憂心忡忡。國民黨將與所有家長站在一起，守住反毒底線。

柳采葳說，本次活動由台北市、新北市國民黨女性立委、女性議員暨提名同志共同出席，並號召雙北女性支持者到場參與。與會者將以母親與家長的身分，共同發出「向毒說不」的堅定聲音，表達守護孩子、守護校園與社區安全的決心，也呼籲社會各界正視毒品危害，一起為下一代把關。