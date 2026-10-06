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彰化藍營婦女後援會成立 鄭麗文：支持魏平政就是保護大彰化

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣長候選人魏平政成立婦女後援會，黨主席鄭麗文等人站台助選。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣長候選人魏平政成立婦女後援會，黨主席鄭麗文等人站台助選。記者簡慧珍／攝影

國民黨彰化縣長候選人魏平政今成立婦女後援會，黨主席鄭麗文站台助講時指出，這次選舉新潮流全面出動，彰化縣也是新潮流欽點人選，能力不如魏平政，選民選擇魏平政可保住台灣健康的民主、清白的選舉，讓彰化縣未來十年、三十年的縣政建設持續起飛。

2026九合一選舉

魏平政在競選總部四樓舉行婦女後援會成立大會，國民黨主席鄭麗文、中央黨部組發會主委李哲華、縣黨部主委蕭景田、台中市立法委員楊瓊櫻、台北市立法委員王鴻薇等人出席，全縣二十六鄉鎮市逾五百名婦女參加，鄭平政在鄭麗文見證下頒贈證書給婦女後援會總會長楊秀霞及各鄉鎮市後援會長。

鄭麗文說，這次選舉民進黨派系新潮流全面出動，在彰化、宜蘭、高雄等多個縣市推出賴清德欽點人選，能力都不如國民黨參選人，若論能力魏平政比民進黨的更優秀，因魏平政民調不斷上升引起民進黨緊張、無所不用其極；這次縣長選舉關係彰化未來三十年發展，拜託大家一定要勇敢堅持到底，團結每一張選票，支持魏平政就是保護大彰化。

魏平政表示，自己抱持服務縣民、促進地方持續發展的態度投入選舉，如能獲得支持當選，一定朝向鄉鎮升級、交通擴張、產業轉型及人口提升等多方向推動縣政，讓縣民享有與六都民眾相同的生活品質與福利，而彰化縣人口減少，他考慮可能育齡婦女可能忙於事業或還沒遇見對的人，縣政府若補助凍卵等人工生殖，對婦女應有很大幫助。魏平政舉例自己兩歲兒就是靠凍卵的人工生殖技術得來，鄭麗文等人在台下呵呵笑，全場氣氛和樂。

魏平政強調，女性撐起一片天，他的聲勢上升與婦女朋友幫忙拉票有很大關係，還說他媽媽魏陳春惠曾說「女人講話算話」，他如當選絕對不忘記婦女朋友支持，會善盡婦女福利，不負所託。全縣二十六鄉鎮市婦女後援會長逐一上台，魏平政頒發聘書和戰旗，鄭麗文和楊秀霞贈送好采頭、包子和粽子、青蒜祝福魏平政「包中凍票」。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 鄭麗文

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