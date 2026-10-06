沈伯洋毒品立場風波 藍營小雞看板開嗆反毒進社區、校園

民進黨台北市長參選人沈伯洋近來因2014年討論毒品政策的文章，引發熱議。國民黨北市議員參選人林揚庭今表示，自己在大同區往士林區環河北路口的看板上方是沈伯洋的競選看板，他今天特別增加「反對毒品進入社區中心及校園」標語回嗆沈。

林揚庭指出，沈伯洋2014年一篇文章提到建立社區中心「提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，並將毒品除罪化列為政策討論選項。此番言論近日被國民黨質疑其支持「毒品合法化」與「社區供毒」，雖然沈澄清是「去脈絡化的抹黑」，並重申自己過去指導的論文中曾明確指出，台灣體質不適合毒品除罪化。

林揚庭認為，反毒是從政與做人的絕對紅線，絕不能將毒品合法化或在社區發放毒品。他過去常接獲鄉親抱怨社區毒蟲聚集的困擾，加上近年毒駕事件頻傳，造成無辜傷亡，讓他對毒品議題寸步不讓，「若推動毒品除罪化，他將偕鄉親誓死抗爭到底」。

林揚庭說，他將抗議付諸行動，直接在沈伯洋看板下方的自己看板，寫有「反對毒品進入社區中心及校園」標語。這種「直球對決」的作法立刻在網路社群上被分享，有人讚賞他「戰鬥力十足」、「守護下一代」，也有網友認為國民黨刻意曲解沈伯洋過去的公衛政策討論。