5藍委發反毒聲明 籲沈伯洋承認「社區供毒」錯誤並承諾不推動

國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀、賴士葆、徐巧芯今發表反毒共同聲明，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去涉及「在社區中心提供毒品給吸毒者」的論述，表達嚴正反對，並要求沈正面回應爭議、承認主張錯誤，公開承諾不會推動在社區中心提供毒品給吸毒者的政策。

五位立委表示，毒品危害青年學子的身心健康，也讓許多家庭承受難以彌補的傷痛，毒駕更威脅無辜用路人的生命安全。任何涉及毒品供應的政策主張，都必須接受社會嚴格檢視，政治人物有責任清楚交代立場，不能迴避人民的疑慮。

共同聲明指出，五位立委並不反對依法執行的美沙冬替代治療，亦認為必須清楚區分醫療體系中的戒癮治療與在社區中心提供毒品的主張。他們強調，不應以美沙冬治療的討論，取代對爭議論述本身的說明。

針對有人認為相關論述發表於2014年，不應再追究，五位立委表示，過去的主張當然可以改變，但關鍵在於沈伯洋現在是否仍然支持；若沈伯洋至今仍認為當年的主張沒有問題，又未明確承諾不會推動，台北市民與台灣人民自然有理由擔心，這項主張是否可能成為未來的政策方向。

五位立委強調，此次共同發聲，是為受毒品危害的學生、因毒駕失去生命的無辜民眾，以及承受傷痛的家屬請命，更是為全民的生命、健康與安全把關。

五位立委呼籲，「請沈伯洋正面回答：是否承諾不會在社區中心提供毒品給吸毒者？」沈伯洋應體恤受毒品殘害的青年學子、父母家人與無辜路人，對爭議主張作出明確說明，承認錯誤，並向社會公開保證不會推動相關政策。

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