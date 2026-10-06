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再翻出沈伯洋12年前提「大麻合法化」 羅智強問蘇巧慧：支持社區供毒？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委羅智強、牛煦庭今下午開記者會。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委羅智強、牛煦庭今下午開記者會。記者劉懿萱／攝影

台北市長選戰毒品議題攻防延燒。國民黨立委羅智強牛煦庭今下午開記者會，要求民進黨台北市長參選人沈伯洋說清楚，2014年主張大麻合法化，現在還繼續堅持嗎？羅智強更問民進黨新北市長候選人蘇巧慧，支不支持沈伯洋社區中心供毒的主張？當選新北市長後，會在社區中心供應毒品給吸毒者嗎？

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牛煦庭強調，毒品是社會上絕大多數人深惡痛絕，前政委張景森發文，力挺沈伯洋毒品政策的舊文，提到荷蘭與瑞士也曾提供大麻和醫療級海洛因，他質疑是在幫沈伯洋毒品政策背書嗎？張景森認為美沙冬也是毒品，提供大麻和醫療級海洛因又有什麼問題呢？是否也是沈伯洋有機會治理台北時，會大力推行的政策？

牛煦庭強調，國民黨極力反對社區中心供毒和大麻合法化路線。無論是荷蘭還是瑞士，都是「曾經」、「嘗試」這樣的政策，但代表最後是失敗的，世界上大多數的地區，不都是採取以圍堵為核心的政策。恰恰證明沈伯洋的社區中心供毒和大麻合法化根本就走不通，民進黨急了所以有50萬大軍留言，但不能改變毒品的本質

牛煦庭認為，對毒品要用多元手段處理，封堵、嚴查、篩檢等基本且重要的禁毒項目，一點都不能偏廢。

羅智強表示，2014年8月20日沈伯洋發文主張「大麻真正的問題其實需要合法化解決的」，請教沈伯洋，今天還主張大麻合法化嗎？羅智強呼籲，沈伯洋大聲說出來，至少會贏得尊敬，不要一直偷換概念，一下子提美沙冬，一下子又說所謂社區中心，其實是指醫療院所。

羅智強再次請問沈伯洋，主張要在社區中心發毒品，到底是什麼類型的毒品？安非他命？搖頭丸？海洛因？還是芬太尼？洋流的好處就是讓現在的沈伯洋，看見過去的沈伯洋，也讓台北市民看見過去的沈伯洋。洋流的威力只有一個人擋得住，只有沈伯洋自己。

羅智強指出，民進黨上下在製造「洋流」，其中縣市長參選人綁定最緊密的是蘇巧慧；他要請問蘇巧慧：支不支持沈伯洋大麻合法化？支不支持社區中心供毒？妳當選新北市長後，會在社區中心供應毒品給吸毒者嗎？

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民黨立委羅智強、牛煦庭今下午開記者會。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委羅智強、牛煦庭今下午開記者會。記者劉懿萱／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 羅智強 大麻 蘇巧慧 牛煦庭

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