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北市選戰白熱化！他分析蔣萬安vs.沈伯洋勝敗關鍵 直呼「這事最重要」

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。聯合報系資料照
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。聯合報系資料照

距離2026年九合一大選投票日已不到2個月，國民黨台北市長參選人蔣萬安民進黨台北市長參選人沈伯洋，「萬安旋風」vs.「洋流」選戰也進入白熱化階段。資深媒體人黃暐瀚表示，根據戴立安9月22日公布的民調顯示，蔣萬安僅領先沈伯洋1.2個百分點，且另一份台灣民心調查顯示「綠大於藍白」，但黃暐瀚也點出北市爭霸戰的X因子，直呼「他們才是沈伯洋與蔣萬安最後的勝敗關鍵。」

2026九合一選舉

根據戴立安上月公布的台北市長選戰民調，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋支持度40.5%，雙方僅相差1.2個百分點。此外，戴立安在9月29日公布的台灣民心調查，台北市民對民進黨好感度是53.3%、反感度是31.0%；台北市民對國民黨的好感度是22.9%、反感度是58.3%。

對此，黃暐瀚昨日在臉書發文，人在遭逢巨變時一開始總會不願相信，如今民進黨靠著洋流拉抬聲勢、民調直追，讓黃暐瀚感嘆「藍荀彧，安在？」不知如今國民黨內，面對洋流時能靠哪位政治人物穩住軍心，找出應對之道。

接著黃暐瀚今於臉書再發文討論北市長選情，表示支持戴立安民調顯示「綠大於藍白」，並指出根據政治大學選舉研究中心調查，台灣民眾的政黨偏好也是「綠大於藍白」，其中民進黨有33.8%、國民黨21.0%、民眾黨8.8%，中立選民則有33.5%

文末，黃暐瀚提到目前台灣民意就是「綠大於藍白」，但他也表示選戰最重要的是目前不表態的中間選民，「他們才是沈伯洋與蔣萬安最後的勝敗關鍵。」

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 黃暐瀚 戴立安 國民黨 民進黨

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