舊文遭質疑支持大麻合法化？沈伯洋稱立場沒變：不主張毒品除罪化

近期毒品爭議持續延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭藍營質疑支持大麻除罪化，沈今強調，「不主張毒品除罪化」就是他的立場，且研究一個議題不等於主張那個政策，且當天論文結論也是「台灣不適合大麻除罪化」，且他早已推出反毒政策，歡迎討論，不需斷章取義。

沈伯洋表示，五年前跟學生一起研究得出的論文結論是「台灣不適合大麻除罪化」這就是我的正式立場，他早就已經提出完整的「反毒政策」，且大麻本來就是犯罪學裡很熱門的研究議題各種意見都會有。

沈伯洋痛批，翻出12年前文章再從這十幾年來，各種介紹、討論議題的文章裡剪幾句話出來斷章取義，研究一個議題，不等於主張那個政策，立場其實一直都很清楚，「不主張毒品除罪化」。

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