影／辦室內夜市炒熱選情！蘇巧慧：展現讓新北更豐富熱鬧的藍圖

民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午出席「台灣包裝協會61周年慶祝大會與交流晚宴」。針對蘇辦近日推出「夜市人生」室內夜市活動，連兩天將台灣傳統夜市文化搬進室內冷氣房，開放登記索票僅1小時便吸引上千人搶票，成功炒熱選戰話題。蘇巧慧受訪時對此表示，活動的核心理念是希望讓市民看見，若由她擔任市長，新北市將會是一個更加豐富、熱鬧且有趣的城市，並能提供創作者最優質的展演平台。

關於活動細節，蘇巧慧指出，特別推出的「夜市人生」活動，概念就是「把夜市搬進冷氣房」。該活動匯聚了多元領域的創作者，從策展人本身的規劃即是一項創作，再結合出版、音樂、美食等豐富內容，甚至邀請到「寶島少年兄」與獨立樂團「拍謝少年」等陣容，現場也設有諸多美食攤商。她表示，期待透過這個平台讓創作者發揮所長、演出精彩，也期望帶給新北市更多元、美麗的未來。

此外，針對淡江大學學生會原定舉辦青年政策論壇，邀請蘇巧慧與李四川對談，卻傳出李四川因行程因素取消、校方亦考慮取消蘇巧慧場次的爭議，蘇巧慧表示，自己一收到淡大邀請便立刻答應，因為她非常樂意參與青年學生的活動。對於後續活動是否能繼續舉行，她完全尊重學生與校方的安排與決定。蘇巧慧強調，自己非常珍惜與青年世代對談溝通的機會，未來若有其他場次或場合，她依然非常樂意共襄盛舉。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）下午出席「台灣包裝協會61周年慶祝大會與交流晚宴」，向與會人士握手致意。記者杜建重／攝影