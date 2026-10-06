影／魏平政提盤點縣內土地 讓好市多進駐彰化設點

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天出席彰化婦女後援會成立大會，針對彰化縣未來的交通建設、產業發展及社會福利提出全面規劃。他強調，交通是地方發展的基石，未來將全力推動鐵路高架化等交通工程，讓彰化的整體發展不可同日而語。

在產業與就業方面，魏平政表示將積極推動中科二期園區並爭取台積電等大廠進駐，為彰化青年創造更多在地就業機會，免去外鄉討生活的辛苦。針對先前Costco因找不到合適土地而未能落腳彰化，他深感可惜，並承諾若當選將全力盤點土地資源，積極招商引資，讓彰化民眾生活更便利。

在社會福利與生育政策上，魏平政提出多項具體措施包括，育兒補助升級：生育津貼由現行的每胎3萬元提高至5萬元；第二胎增加至10萬元，第三胎更達15萬元，以減輕年輕父母負擔。 托育與健保優惠：托育卡適用年齡擴大至1到6歲；同時推動6歲以下及65歲以上縣民免繳健保費。 教育與創新政見：國中小學雜費、書籍費、餐盒費及家長會費全面由縣府負擔。此外，更首創提出補助「凍卵」與人工受孕費用，協助未婚或晚婚女性保留生育機會，積極應對少子化問題。

魏平政強調，希望能善用縣府資源減輕縣民負擔，並持續建設日照中心與共融公園，打造宜居幸福的彰化。