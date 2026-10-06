劉建國輔選大將涉賄選交保！藍喊賴清德辭競總主委 綠反擊：抹黑造謠

針對雲林縣民進黨提名議員參選人蔡永順涉以加碼送生育津貼之名，發送2千元獎勵金被收押，國民黨立委許宇甄今天在立院黨團要求立委、民進黨雲林縣長參選人劉建國道歉、賴清德辭去劉的競總主委。對此，民進黨雲林縣議員會黨團下午舉行記者會駁斥藍委移花接木不實指控，意圖抹黑造謠影響選舉，將保留法律追訴權。

民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、蔡永順兄弟涉嫌賄選，雲林地院裁定蔡永順羈押禁見、蔡永富60萬元交保。國民黨團立委許宇甄、牛煦庭、洪孟楷今舉行記者會，指兩人是劉建國的核心選舉操盤手，要求劉建國出面說明並道歉；另也要求擔任劉建國競選總部主委的賴清德總統負起政治責任，辭去競總主委。

對此，雲林縣民進黨議會黨團總召洪如萍及議員顏嘉葦、蔡孟真、蔡岳儒、張維崢、江文登等人今天下午也舉行會回擊國民黨不實指控移花接木，黨團指出，該案已進入司法程序，並希望司法單位盡速查明還給當事人清白。

顏嘉葦表示，縣議員蔡永富四年來配合東勢鄉公所，加碼發送生育津貼，目的在鼓勵生育，減輕家長經濟負擔，期在少子化、人口外流嚴重的偏鄉，蔡自掏腰包做公益鼓勵年輕人且也行之有年，並非選舉到才發送，更沒有要求民眾提供任何政治對價，善舉竟被藍營抹黑成十惡不赦，若以國民黨團潑髒水的標準，全台還有誰願意關心偏鄉家庭。

洪如萍也說，藍營指控案發當天被查扣的290萬元是賄款，其實經檢調查察該款項與此案無關，早在事發隔天就已通知發還，這才是真相，沒想到竟被炒作成「賄款」，實為移花接木，不實的惡意指控，該道歉是國民黨。

張維崢、江文登、蔡岳儒強調「政治歸政治，選舉歸選舉」，他們說，國民黨團不該以訛傳訛「張冠李戴」，抹黑公益補貼，用混淆視聽的言論干擾選舉，盼檢調早日查明還給當事人公道。

蔡孟真等人再次重申「尊重司法、相信檢調、毋枉毋縱」，各界應以同一套標準，政治攻防可以有不同立場，請國民黨也適用在自己身上，切勿未審先判，停止製造對立與政治口水。

民進黨團強調，蔡永富並未擔任雲林縣長候選人劉建國競選團隊職務，請國民黨導正視聽還原真相別再做政治操弄，倘若藍營持續抹黑造謠，將保留法律追訴權。

民進黨雲林縣議會黨團今天下午記者會回擊立院國民黨團的不實指控。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣議會黨團今天下午記者會回擊立院國民黨團的不實指控。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣議會黨團今天下午記者會回擊立院國民黨團的不實指控。記者蔡維斌／攝影