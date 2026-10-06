控司法追殺 鄭麗文彰化輔選批：新潮流、洋流都是台灣民主毒瘤

彰化縣議長謝典霖和父母涉期約賄選，謝典霖和父親謝新隆被羈押禁見，藍營認為司法劍指國民黨彰化縣長選舉，黨主席鄭麗文今抨擊民進黨出動國家機器打壓在野陣營，無論新潮流或沈伯洋的洋流都是台灣民主毒瘤，人民必須用手中選票加以切除。

鄭麗文今到縣長參選人魏平政競選總部，出席婦女後援會成立大會，國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田先提到謝典霖一家支持魏平政，遭司法查辦，鄭麗文隨後說與新北市長參選人李四川談司法全面出動、全面抓人，讓民眾驚若寒蟬不敢動，她自大一開始參與選舉活動，從未遇到選舉這麼恐怖和冷清，民進黨怎麼選舉都可以，國民黨很可憐，連貢丸湯都要計較顆數以免構成賄選。

鄭麗文指出，民進黨執政十年沒政績，樣樣都要賺，到了選舉新潮流全力出動，因為總統是新潮流派系在當，司法、媒體都是他們的，從宜蘭縣開始司法追殺林姿妙，狀況比彰化縣還嚴重，這次民進黨找不到人參選宜蘭縣長，找到信賴之友會宜蘭理事長、賴清德的人來參選。

鄭麗文表示，彰化縣民進黨因為新潮流讓黨內初選搞不定，最後出線的人不是能力特別好而是新潮流欽點，再看高雄市民進黨內初選都快弄到「開花」，最後也是新潮流讓賴瑞隆參選。

鄭麗文點名蘇貞昌「蘇氏王朝」、新竹縣有「鄭氏王朝」，宜蘭縣以前有個新潮流縣長林聰賢，宜蘭人稱「林百億」，人家說新竹縣鄭朝方的家也被稱作「鄭百億」，到了桃園有一位很出名新潮流市長叫做鄭文燦，也是人稱「鄭百億」，可是鄭文燦太紅了、紅過頭，被賴清德忌憚，第一個司法就是「殺」鄭文燦。

鄭麗文說，現今國民黨對抗的還不是只有新潮流，最近多了個「洋流」，怎麼這麼多「流」，無論新潮流或現在沈伯洋「洋流」，流來流去資源多、錢多，在她來看都是台灣民主的毒瘤，必須動手術切除，人民手中選票就是切除毒瘤的最好利品，投票應該投給優秀人選，例如宜蘭縣長參選人吳宗憲、新北市長參選人李四川，沈伯洋要怎麼跟蔣萬安相比？要選也選給政績第一名的蔣萬安。

鄭麗文表示，如果新北市，「川伯」李四川從基層做起，三都市長都拜託他擔任副市長，這麼專業、古意、實在又怎麼有經驗，李四川和蘇巧慧相比，選民就會知道要選給蘇氏王朝的公主或真正有擔當的李四川。