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支持大麻合法化？沈伯洋競辦稱研究與推動是兩回事 蔣辦再批迴避問題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）今天上午前往文山區木柵市場掃街拜票，有支持者拿著剛拿到的「順報」排隊合照。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）今天上午前往文山區木柵市場掃街拜票，有支持者拿著剛拿到的「順報」排隊合照。記者胡經周／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋被翻出2014年曾在臉書貼文「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決」；台北市長蔣萬安今喊話沈表態「支持大麻合法化嗎？Yes or No？很清楚」。沈競辦回應沈長期犯罪學研究，「研究一項政策」與「主張推動一項政策」完全兩回事，不支持大麻合法化。

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蔣競辦發言人楊沛緰今再批，沈伯洋團隊又一次答非所問，迴避問題已是沈團隊的回應模式？楊沛緰指出，外界今天質疑的，不是沈伯洋「指導的論文」，而是沈伯洋2014年在自己的臉書寫下：「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的。」這正是沈伯洋當年公開表達的看法。

楊表示，沈伯洋團隊拿「指導論文」替「個人臉書發文」辯護，正是偷換概念的最佳示範。如果沈伯洋現在已經不支持大麻合法化，大可以清楚說明自己的立場有所改變，但拿論文當擋箭牌，再反過來指控別人「汙名化高等教育」，這種轉移焦點之術，相信市民看得很清楚，也不會接受。

至於辯論，雙方也已簽署TVBS辯論邀請同意書，沈伯洋不必再隔空喊話，屆時就把過去發表的文字及現在的立場，一次向台北市民說清楚。

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2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 大麻

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支持大麻合法蔣萬安逼表態「Yes or No？」 沈伯洋競辦反擊：來辯論

沈伯洋2014年曾貼文支持大麻合法化 蔣萬安籲沈：大方表態yes or no？

沈伯洋曾提「大麻合法化」惹議 侯友宜喊話：毒品零容忍、絕不妥協

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