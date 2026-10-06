吳品叡揮「大鍋鏟」翻轉嘉義縣 蔡易餘推重劃引台積人才

嘉義縣長選戰持續升溫！無黨籍參選人、朴子市長吳品叡今天率團隊進駐競選總部，現場獲贈大鍋鏟象徵「煎魚、翻魚」翻轉嘉義，直攻對手蔡易餘；民進黨參選人、立委蔡易餘則鎖定產業重大建設，出席「擴大縣治第一標重劃工程動土」，力求加速生活圈機能接軌台積電，吸引科技人才落地生根。

吳品叡今日於朴子總部舉行祈福儀式，集結山海線在野力量，包括前立委翁重鈞與林國慶、雲林縣副縣長陳璧君、太保市長鄭淑分、東石鄉長林俊雄、義竹鄉長黃政傑，以及國民黨幹部、黃復興黨部主委與多位跨黨派議員、地方民代齊聚力挺。朴子多名里長現場共同送上一支大鍋鏟，巧妙借用對手蔡易餘的名字諧音，祝福她能「煎魚、翻魚」，吳品叡接下後笑稱，會拿穩鍋鏟、掌握火候，團結所有期待改變的力量翻轉嘉義。

吳品叡表示，選戰進入新階段，各鄉鎮聯合競選據點將陸續成形，總部成立大會預計於10月26日下午2時在朴子登場。

蔡易餘今日則出席擴大縣治第一標重劃工程動土儀式。蔡易餘致詞表示，該案在鄉親簽署同意書及縣長翁章梁推動台糖公司加入後，由縣府公辦順利成案，未來重劃區將規畫完善的汙水處理並落實管線全面地下化，打造成為太保最現代化的城鎮核心。

蔡易餘直言，台積電進駐營運後，他與內部溝通時得知，不少工程師與科技人才對於來嘉義就業生活仍有「bo-o-khiù（不習慣、不適應）」的顧慮，主因在於嘉義整體生活機能開發尚未跟上。他強調，推動擴大縣治市地重畫的關鍵，就是要讓科技新貴不只是來嘉義上班，更能安心在太保買房定居、落地生根，雖然短期內消費紅利可能在嘉義市，但隨著縣治重畫完工帶來嶄新市容，太保將有足夠量能迎接大量新移入人口，帶動嘉義縣整體轉型。

無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡競選團隊今天正式進駐位於朴子的競選總部，象徵團隊完成整備。圖／吳品叡競選總部提供

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘出席擴大縣治第一標重劃工程動土典禮致詞，盼加速打造現代化新市鎮、接軌台積電生活圈。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁（左）與立委蔡易餘（右）在動土典禮現場交換意見。記者李宗祐／攝影