蘇巧慧挺包裝協會提設企業算力中心、打造國際會展中心

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受邀出席台灣包裝協會61周年慶祝大會暨交流晚宴。她致詞時指出，包裝產業現正面臨綠色供應鏈、數位轉型等議題，中小微企業單靠自身力量負擔不小，新北未來可推動「企業算力中心」及「數位淨零雙核心轉型補助金」，降低企業導入AI的門檻，同時也應興建符合國際趨勢的國際會展中心，並增加對外貿協會資源，協助業者走向國際。

蘇巧慧表示，包裝產業發展其實就是台灣經濟成長的縮影，包裝最基本的功能是確保產品安全、方便運輸，但當基礎需求完成後，進一步就要追求美觀、獨特性、設計及品牌識別，這和城市發展相當類似，基礎建設完成之後，也要有城市的文化、個性與風格。

今天現場聚集塑膠、紙器、包裝機械及相關公會、協會代表，產業自身可以持續提升產品品質、標準及設計，但面對新的世界變化，也有許多事情需要政府協助。

蘇巧慧說，台灣有大量中小微企業，面對這麼大的產業轉型，不見得單一企業就有足夠能力因應，需要政府與公協會共同協助，讓業者能取得所需資源。

她說，中央應由經濟部提出更多具體對策與補助，若從地方政府角度，新北市未來應思考建立企業算力中心，並提出數位淨零雙核心轉型補助金，協助企業同時面對AI數位轉型及淨零轉型。

蘇巧慧指出，現在大家都在談AI，但對中小企業來說，真正困難的是要去哪裡找技術、怎麼接進來使用，以及使用成本會不會太高，企業導入AI前需要一筆第一桶金，政府應該協助降低企業使用AI的門檻，讓業者有機會先跨出第一步。

蘇巧慧也提出，新北應興建新的國際會展中心，打造更符合國際潮流的展覽空間，讓日本、韓國等海外業者及買主能來到新北，看見台灣企業的產品與實力。

未來包括增加預算、展位租金、匯率及展區布置等，政府能降低企業赴海外參展的成本與負擔，「帶隊出去的時候不要那麼小氣」，讓台灣廠商未來能夠一皮箱到會場就展出我們的實力。

蘇巧慧表示，新北是400萬人口的大城，如果能率先做好，全台都能跟上。