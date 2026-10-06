影／鄭麗文力挺魏平政 痛批綠新潮流與洋流利益交織

國民黨主席鄭麗文今天前往彰化婦女後援會成立大會，為彰化縣長參選人魏平政站台輔選，在造勢大會上重磅開砲。她在致詞時質疑民進黨的選戰佈局與派系運作，指出民進黨內部長期由「新潮流」壟斷資源，甚至衍生出「洋流」現象，呼籲彰化鄉親看清真相，力挺正派、有能力的魏平政擔任彰化縣長。

鄭麗文表示，民進黨在地方與中央的權力分配極不合情理，許多缺乏政績與基層歷練者，單憑派系背景或特定派系要員的青睞便能獲得提名與資源。她特別點名「新潮流」在全台各地把持要職，甚至將國家資源與公職權力視為派系私產，對台灣的民主政治造成極大毒害。

鄭麗文更進一步指出，除了新潮流之外，近期政壇更出現所謂的「洋流」，派系盤根錯節、利益交織。她強調，這場選舉關乎彰化地方未來的建設與全體民眾的福祉，絕不能成為單一派系競逐私利的舞台。

鄭麗文強力推薦魏平政，大讚其為人正直、專業且在地深耕。她呼籲彰化鄉親團結一致，將選票投給能夠真正代表民意、勇於監督政府的魏平政，共同下架派系壟斷，為彰化贏回公平與發展。