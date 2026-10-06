影／王鴻薇幫魏平政站台 嚴厲批評民進黨

國民黨立委王鴻薇今天受邀出席彰化造勢活動，為同黨彰化縣長參選人魏平政站台加油。現場集結許多熱情支持者與婦女代表，氣氛相當熱烈。 王鴻薇在致詞時嚴厲批評民進黨，她指出，雖然民進黨參選人表面上表現得清純、廉正且無害，但實質上新潮流派系就是「吃銅、吃鐵、吃國家的派系」，呼籲選民必須看清真相。她強調，為了下一代的未來與新生活，大家不能讓特定派系掌握特權、持續私相授受。

談及參選人魏平政，王鴻薇表示，魏平政曾任考紀會主委，自身絕對講求清白、乾乾淨淨與守法。此外，針對婦女與育兒政策，魏平政也提出多項具體主張，包括提高育兒津貼，以及推動「6歲以下兒童免健保費」等修法方向，展現對婦幼權益的高度重視。

致詞最後，王鴻薇帶動現場氣氛，與民眾互動喊話，除呼籲支持彰化的魏平政外，也為台中江啟臣、南投許淑華及台北蔣萬安等國民黨參選人跨區聲援。她直言蔣萬安近期面臨諸多不公對待，呼籲藍營支持者團結一致，用最大力量將優秀人才送進立法院與地方政府。