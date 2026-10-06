小英助陣！訪美前赴苗栗 蔡英文出任陳品安競總榮譽主委

前總統蔡英文昨天出訪美國，苗栗縣長參選人陳品安今天表示，小英總統出訪前曾特別私下撥空來苗栗，為陳品安競選團隊加油打氣，並欣然應允擔任競選總部「榮譽主任委員」，陳品安當天並致贈「苗栗隊」專屬球衣給蔡總統，感謝她在選戰關鍵時刻給予最強而有力的支持。

陳品安今天指出，正如小英總統所說「苗栗，起風了。」，有了小英總統加入苗栗隊，這份跨越中央與地方的支持，將引領團隊團結所有渴望苗栗改變的聲音，為所有期待苗栗大步向前的鄉親注入滿滿的力量與信心。

陳品安誠摯祝福蔡英文前總統此次出訪行程一路順風成功，陳品安將秉持同樣的信念與所有苗栗鄉親並肩前行，一起成為改變苗栗的風，攜手打造苗栗的未來。