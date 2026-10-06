室內夜市活動報名夯 蘇巧慧：讓所有創作者有最好平台

民進黨新北市長參選人蘇巧慧選戰拚創意，推出「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，17、18日連續兩天把台灣夜市文化搬進室內，開放登記一小時高達千人湧入。蘇巧慧今天被問到此事時表示，活動最主要概念是希望讓所有市民可以知道、認識到，如果蘇巧慧當市長，新北市一定會更加豐富、熱鬧、有趣，他們會讓所有創作者有最好平台，讓大家可以在上面演出精彩，期待未來新北市更多元、更美麗。

蘇巧慧說，這次活動就是把夜市搬進冷氣房裡面，活動聚合非常多不同領域創作者，從策展人本身就是一個創作，再加上出版、音樂、美食等等，甚至包含「寶島少年兄」還有「拍謝少年」，與很多攤商來這裡販賣小吃。