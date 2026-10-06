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淡大學生論壇新北市長參選人場次擬取消 蘇巧慧：尊重學校安排
淡江大學邀請新北市長藍、綠參選人舉辦青年政策論壇，不過因李四川方面取消，校方也考慮取消蘇巧慧場次。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，青年學生的活動她都非常樂意參加，當時一收到淡江大學邀請時，立刻馬上答應，未來這個活動還會不會繼續舉行都尊重學生、尊重學校的安排。
蘇巧慧說，她會很珍惜這樣跟青年朋友對話的機會，也希望如果還有未來的場次、其他的場合，她都很樂意參加。
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