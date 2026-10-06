沈伯洋提第一場辯論談毒品政策 蔣萬安：任何議題都能討論
北市選戰升溫，雙方陣營近日就毒品減害政策交鋒，是否進行公開辯論也引發關注。民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，同意辯論意向書已經簽好久了，如果蔣市長也簽的話，就可以儘快進行，也強調「沒有拘泥任何的方向跟形式，最近他一直在造謠我毒品的政策，那要不要乾脆第一場就來討論毒品政策？我覺得也滿好的」。
台北市長蔣萬安出席文山區景豐2區社宅開工典禮，回應「在正式的辯論場合，當然任何的市政議題都可以討論，也包括毒品的議題跟立場。台北市長選舉全國矚目，過往也都會有辯論，今年也不會有例外」。
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