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支持大麻合法蔣萬安逼表態「Yes or No？」 沈伯洋競辦反擊：來辯論

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭藍營質疑推動毒品合法化，更被翻出曾說大麻應用合法化來解決，沈競辦強調，沈不支持大麻合法化，也反對毒品進入校園，立場很清楚，呼籲蔣與其打負面選戰，不如公開辯論，把反毒政策、執政成績攤在陽光下，讓市民判斷。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭藍營質疑推動毒品合法化，更被翻出曾說大麻應用合法化來解決，沈競辦強調，沈不支持大麻合法化，也反對毒品進入校園，立場很清楚，呼籲蔣與其打負面選戰，不如公開辯論，把反毒政策、執政成績攤在陽光下，讓市民判斷。記者洪子凱／攝影

近期毒品爭議持續延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭藍營質疑推動毒品合法化，更被翻出曾說大麻應用合法化來解決，現任市長蔣萬安反問是否還支持，「Yes or No？很清楚」。沈競辦強調，沈不支持大麻合法化，也反對毒品進入校園，立場很清楚，呼籲蔣與其打負面選戰，不如公開辯論，把反毒政策、執政成績攤在陽光下，讓市民判斷。

2026九合一選舉

沈伯洋被爆出2014年曾在臉書貼文寫到「大麻背後真正的問題，其實是要用合法化來解決的」，被質疑支持大麻合法化？蔣萬安今天也問沈伯洋，請好好、清楚、大方告訴大家，是否支持大麻合法化？「Yes or No？很清楚」。

競辦發言人蔡一愷表示，沈伯洋長期從事犯罪學研究，但「研究一項政策」與「主張推動一項政策」完全是兩回事，沈伯洋曾指導的論文，結論就是台灣不適合推動大麻合法化，立場非常清楚，不支持大麻合法化，也反對毒品進入校園。

蔡一愷呼籲，國民黨不要為了選舉潑髒水，刻意把學術研究，扭曲成「支持大麻合法化」，傷害的不只是沈伯洋，更是汙名化台灣高等教育，蔣萬安與其忙著打負面選戰，不如拿出自己執政近四年的反毒成績，沈願意公開辯論，就請兩個人面對面，把反毒政策、執政成績攤在陽光下，讓台北市民自己判斷。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋

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