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劉建國發布教育政見 承諾每月與學生共餐2次、首創食品技師護食安

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林即時報導
民進黨雲林縣長參選人劉建國發布教育政見，端出牛肉。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國發布教育政見，端出牛肉。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天發布教育政見，以孩子、教師、家庭三面向，提出教師行政4年減半、建立校園營養食安中心，率全國之先引進食品技師守護食安等政策，建立完整教育支持系統。他更進一步承諾，上任後將每月2次與學生共餐，落實照護學生食安諾言。

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劉建國教政策將定調為「守護愛、減負愛、陪伴愛」三愛主軸，他說，「守護愛」將建立校園安全一站式專家支援中心，由縣長擔任指揮官，整合教育、警政、法律、醫療、心理、社工等專業力量，提供學校平時諮詢，一旦發生校安事件，馬上啟動支援機制及智慧安心校園2.0計畫，盤點校安死角，建構智慧防護及警政聯防系統。

他說，「減負愛」則針對教師長期承擔繁重行政工作的問題，讓教師回歸專業，陪伴、教導學生，因此將推出「教師行政4年減半」、「AI教師神隊友」，協助教育者備課、教材整理等。

至於「陪伴愛」則是全縣學生營養午餐平權，除現行縣內公立學校免費，餐點由中央廚房統一供應，私立學校若願意響應採用中央廚房餐點，也可享免費優惠，同時建立校園營養食安中心，開國內先河導入食品技師與營養師，「雙師把關」並導入HACCP風險管理，打造更健全食安。

劉建國說，放學後的安心課照、青春陪伴也很重要，將讓有需求的學生申請，從放學到家長接送的時間，可以寫作業，也提供閱讀、科技等多元輔助，對經濟弱勢、特殊需求家庭將提供完整的免費支持。

退休老師吳文貴、退休校長陳世雄也建議劉建國每月與學生共餐一次，以掌握免費午餐食材控管和學生需求，課後照護也可善用縣內大學生、退休教師資源。

劉建國當場加碼承諾每月與學生共餐至少兩次，聽取師生心聲，課後照護也會有相對應師資資源，為孩子、老師、家庭打造更韌性的教育環境。

民進黨雲林縣長參選人劉建國發布教育政見，端出牛肉並聽取教職員意見，將每月兩次進校與生共餐。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國發布教育政見，端出牛肉並聽取教職員意見，將每月兩次進校與生共餐。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國發布教育政見，端出牛肉。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國發布教育政見，端出牛肉。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國發布教育政見，端出牛肉並聽取教職員意見，將每月兩次進校與生共餐。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國發布教育政見，端出牛肉並聽取教職員意見，將每月兩次進校與生共餐。記者蔡維斌／攝影

2026九合一選舉 雲林縣選舉 劉建國 食安

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